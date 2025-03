Anyaország :: 2025. március 12. 11:40 ::

Az internet nem felejt: így szavazta le, majd vette át a Fidesz a Mi Hazánk készpénzvédő javaslatát

Komoly sikert ért el a Mi Hazánk aláírásgyűjtéssel és parlamenti felszólalásokkal való nyomásgyakorlása: a fideszes pálfordulás iskolapéldáját láthatjuk a készpénzhasználat alkotmányos védelme ügyében. Nem az első ilyen siker, korábban a Mi Hazánk tiltakozó aláírásgyűjtése nyomán pl. a szűrővizsgálatok kötelezővé tétele és a vizsgálatokat nem vállaló állampolgárok akár ötmillió forintos bírságolása ügyében is meghátrált a kormány, ahogy a kutak regisztrációja és megadóztatása ügyében is.



Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt

2023 áprilisában Toroczkai László felszólalására válaszul Tállai András pénzügyminisztériumi államtitkár Toroczkai László felszólalására válaszul Tállai András pénzügyminisztériumi államtitkár beismerte : „valóban cél és szándék a készpénzforgalom visszaszorítása”.

2023 novemberében Novák Előd bejelentette: aláírásgyűjtést indítottak a Novák Előd bejelentette: aláírásgyűjtést indítottak a www.mihazank.hu/keszpenz oldalon online, és országszerte a Mi Hazánk standjainál is, hogy a készpénzhasználat legyen alkotmányos jog. Mivel ebben az ügyben is tiltja az Alaptörvény a népszavazás tartását, e petícióval kívántak nyomást gyakorolni a kormányzatra. Novák Előd arra is emlékeztetett : először Szakács Árpád hívta fel a figyelmet: a készpénz az emberi szabadság utolsó bástyája.

2023 decemberében Novák Előd Szlovákia és Ausztria alkotmánymódosítását követve Novák Előd Szlovákia és Ausztria alkotmánymódosítását követve szorgalmazta a készpénzhasználat alkotmányos védelmét.

2024. február 13-án leszavazták a Mi Hazánk Alaptörvény-módosító javaslatát. Az Igazságügyi Bizottság kormánypárti elnöke, Vejkey Imre szerint igaz, hogy visszaszorítanák a készpénzt, de az nem egyenlő a betiltással. Novák Előd zárszavában azt leszavazták a Mi Hazánk Alaptörvény-módosító javaslatát. Az Igazságügyi Bizottság kormánypárti elnöke, Vejkey Imre szerint igaz, hogy visszaszorítanák a készpénzt, de az nem egyenlő a betiltással. Novák Előd zárszavában azt mondta , egyelőre csak visszaszorítanák, ellehetetlenítenék a készpénzhasználatot, de a következő lépés nyilvánvalóan a teljes kivezetés lenne, ezért a Mi Hazánk folytatja nyomásgyakorlását.

2024. február 26-án Toroczkai László azonnali kérdésben Toroczkai László azonnali kérdésben szorította sarokba Orbán Viktort, aki ezután mégis támogatásukról biztosította a javaslatot.

2024. március 5-én Toroczkai László fogadta a kormányfői megbízással érkező Lázár Jánost a Mi Hazánk frakcióirodájában, hogy a készpénzvédő kezdeményezésről tárgyaljon:

A kormány képviseletében Lázár János miniszter látogatott meg ma, a Mi Hazánk frakcióirodájában, hogy arról a kezdeményezésünkről tárgyaljon, hogy a készpénzhasználathoz fűződő szabadságjogot az Alaptörvényben rögzítsük.

2024. március 18-án Toroczkai László napirend előtti felszólalásban Toroczkai László napirend előtti felszólalásban próbálta bevasalni a kormányfői ígéretet.

2024 májusában megszavazták az áprilisban benyújtott Mi Hazánk-indítvány tárgysorozatba vételét az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában a készpénzhasználat alkotmányos védelméről, de plenáris ülésre nem engedték még. Előterjesztésében Novák Előd a havi 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvétel összegének megemelését is megszavazták az áprilisban benyújtott Mi Hazánk-indítvány tárgysorozatba vételét az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában a készpénzhasználat alkotmányos védelméről, de plenáris ülésre nem engedték még. Előterjesztésében Novák Előd a havi 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvétel összegének megemelését is szorgalmazta az EU-ban rekordnak számító magyar inflációs mutatókra is hivatkozva.

2024 októberében Novák Előd Novák Előd kérte számon a kormányt a halogatás miatt, miután hiába indítványozta plenáris ülésen napirendre a Mi Hazánk készpénzvédő Alaptörvény-módosítását.

2024 decemberében Novák Előd azonnali kérdést Novák Előd azonnali kérdést nyújtott be : Miért nem teljesülnek „a jó rendőr”, Lázár János ígéretei? A hangemberkedő miniszter öt elsikkadt ígéretére (köztük e készpénzesre) emlékeztetett a Mi Hazánk alelnöke, de Lázár János nem kívánt személyesen válaszolni, azt az államtitkárára bízta, aki egyikről sem állította, hogy valójában megvalósult volna…

2025. február 22-én Orbán Viktor évértékelő beszédében azt Orbán Viktor évértékelő beszédében azt mondta : „Pozitív választ adunk arra a képviselői indítványra, amely alkotmányban garantálná a készpénzhez való jogot.”

2025. február 25-én Toroczkai László Lázár Jánosnál járt, amiről a Mi Hazánk elnöke ezt is írta: „Mi továbbra is ragaszkodunk ahhoz is, hogy a készpénzfelvétel minden esetben legyen ingyenes, a bankok ne tudjanak ezen is nyerészkedni, valamint több ATM-re is szükség van, főleg a kisebb településeken, továbbá mindenhol biztosítani kell a készpénzfizetés lehetőségét.”

Miután Orbán Viktor az elmúlt napokban többször is kijelentette, hogy hajlandóak támogatni a Mi Hazánk kezdeményezését a készpénzhasználat, mint szabadságjog, alkotmányos védelméről, ma Lázár János miniszter ismét találkozót kezdeményezett. A tavalyi találkozónk után sajnos…

2025. március 11-én Lázár János kisstílűen bejelentette, hogy szó szerint ugyanazt nyújtja be, amit a Mi Hazánk egy évvel korábban benyújtott, tehát nem a bizottsági szinten már megtárgyalt és tárgysorozatba vett Mi Hazánk-javaslatot fogadják el hivatalosan.