Gyógyszercsempészési ügyben volt érintett az Országos Onkológiai Intézet új főigazgatója

Pintér Sándor február 10-én kinevezte az Országos Onkológiai Intézet élére Prof. dr. Dank Magdolnát, a Magyar Köztársaság lovagkeresztjével kitüntetett klinikai farmakológust a váratlanul és indokolás nélkül leváltott Prof. dr. Polgár Csaba főigazgató helyére. A leváltásra magyarázat azóta sincs, csak találgatások, például az, hogy a SOTE akarja bekebelezni az intézetet. Az viszont nem találgatás, hanem dokumentumokkal alátámasztott tény, hogy az új főigazgató neve felmerült egy 2010 előtti gyógyszercsempészési ügy kapcsán. Alább folytatódik a Magyar Jelen cikke.



Dank Magdolna és Merkely Béla, a SOTE rektora (forrás: facebook.com)

Dank Magdolna onkológusi munkáját nem tudjuk megítélni, morális megbízhatósága azonban erősen kétséges. Az internet ugyanis nem felejt. A megbízott igazgató neve már felbukkant 2007–2008 táján, mégpedig egy súlyos ügyben, egy Szerbiába irányuló, gyógyszercsempész-hálózat lelepleződése kapcsán. A bűnszervezet drága citosztatikumokat szállított déli szomszédunkhoz.

A csempészek két módszerrel jutottak a készítményekhez: vagy felírta az orvos, de nem adta be (az egészet) a betegnek, vagy a szükséges adagnál többet írt fel, és a felesleget adta át a csempészeknek.

Olyan eset is volt, hogy a megmaradt gyógyszereket adták tovább, amelyeket az elhunyt daganatos beteg hozzátartozói vittek vissza a kórházba vagy a patikába. A csempészés mértékét mutatja, hogy a korabeli sajtó szerint minden negyedik „ajándékgyógyszert” szabálytalanul könyveltek el.



A Glivec doboza tíz éve 653 021 Ft-ba került (forrás: wikipedia.org)

A hálózat országos volt, budapesti kórházaktól és klinikáktól kezdve Kaposvárig és Kecskemétig kiterjedt, és a szakmai kollégiumok vezetői előtt éppúgy ismeretes lehetett, mint ahogy feltehetően a jelenlegi belügyminiszternek sem mondunk újat vele.



Genius loci, azaz a hely szelleme: a tettenérés helyszíne egy szegedi benzinkút volt (forrás: szeged365.hu)

A nyomozók jó munkát végeztek, beazonosították például az utóbb Spanyolországban elveszített telefon tulajdonosát, a telefonról indított és fogadott hívásokat, beszélgetéseket. Felmerült, hogy Dank Magdolna Vilma, az Országos Onkológiai Intézet jelenlegi főigazgatója egyik fő beszállítója lehetett a csempészhálózatot irányító dr. Szabó Gábor orvoslátogatónak, akivel közös cége is volt – az Evex Pharma Kft. –, és akivel baráti viszonyt is ápolt. A nyomozók kezdeményeztek az OEP felé gyógyszerész- és orvosszakmai ellenőrzéseket is, és találtak is beazonosítható, a bíróságon azonban már ismeretlennek nevezett személyhez köthető, szabálytalan recepteket.



Részlet az egyik vizsgálati anyagból (forrás: magán / Magyar Jelen)

A hálózat kiterjedtsége oly fokú volt, hogy ha a nyomozati szakaszban feltárt összes adatot felterjesztették volna vádemelésre, az működésképtelenné tette volna az onkológiai ellátást, így hát a végül a 2014 októberében lezárult bírósági eljárásban

a vád már csak a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése volt, és öt vádlott szerepelt benne.

Ez sokunknak ismerős lehet a Gazdálkodj okosan! játék kis kártyájáról: „Szemeteltél az utcán, fizess tíz forintot!” És körülbelül annyi is lett a büntetése a négy bűnösnek (az ötödiket felmentették): az elsőrendű vádlott ötszázezer forint büntetést kapott, a többiek fejenként háromszázezret. Mivel a tettenérés mozzanatát mégsem illett teljesen kihagyni az ügyből, ezért az ítélet indokolásában említenek egy ismeretlenül maradt, a SOTE Radiológiai- és Onkoterápiás Klinikáján dolgozó személyt is, akitől az elsőrendű vádlott húsz doboz 80 mg-os Taxotere koncentrátumot szerzett meg 8 449 235 Ft értékben.



A Taxotere ellen egyébként mellékhatásperek is indultak, Dank doktornő biztosan tud róluk, amikor felírja (forrás: lampinlaw.com)

Száz szónak is egy a vége: ha ma baj van a magyar egészségügyben, az elsősorban morális baj. A szakmai és emberi becsület megfogyatkozása, a „még több pénz” és a „mi tudjuk legjobban” gőgjének csábítása. Az új főigazgatói kinevezés azonban nem eme generális baj orvoslása felé mutat.