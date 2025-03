Anyaország :: 2025. március 19. 12:01 ::

Száz lengyel vett részt a március 15-i nemzeti ünnep rendezvényein

Az elmúlt másfél évtizedben immár hagyománnyá vált, hogy lengyel hazafiak érkeznek Magyarországra a március 15-i és október 23-i nemzeti ünnepeinkre. Nem volt ez másképp idén sem. Ezúttal két delegáció és több mint száz lengyel patrióta jött el Budapestre, hogy hitet tegyenek a lengyel-magyar barátság mellett, és velünk együtt ünnepeljék a márciusi ifjakat.

Egy emeletes busszal és néhány autóval 85-en érkeztek Budapestre a Mysl Polska hetilap olvasói klubjainak tagjai. A békepárti, antiglobalista, EU-szkeptikus hangvételű újság a lengyel sajtó legrégebbi, megszakítás nélkül mindmáig létező hetilapja: 1941-ben adták ki először (a háború és a kommunizmus alatt a londoni emigráns kormány mellől), és 2800 lapszámot élt már meg. Minden nagyobb lengyel városban léteznek helyi olvasói klubjaik, és az újság kiadója nekik, vagyis a legelkötelezettebb előfizetőiknek szervezték ezt az utat. Politikai tekintetben egy igen vegyes, mondhatni egzotikus összetételű társaság volt: voltak köztük jobboldali nemzeti radikálisok, nemzeti baloldaliak (merthogy Lengyelországban ilyen is van!), agrárbalosok, parasztpártiak, konzervatívok, futballszurkolók, korábban a Lengyel Családok Ligájában, Pawel Kukiz vagy mostanában épp Grzegorz Braun mozgalmában politizálók. Ahogy maga az újság, úgy annak olvasói is kifejezetten értelmiségiek voltak, és a résztvevők inkább az idősebb korosztályból kerültek ki.

A Łukasz Jastrzebski, Przemysław Piasta és Adam Smiech újságírók által szervezett különbusz Poznanból indult, majd Łódz és Katowice érintésével érkezett meg Budapestre. A csoport délelőtt részt vett a Nemzeti Múzeumnál tartott állami ünnepségen, közülük néhányan pedig a Dunakeszi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat meghívására a helyi városi ünnepségen is megjelentek, ahol a városvezetéssel közösen koszorúzták meg a helyi Bem-emléktáblát. Délután mindannyian megjelentek a Mi Hazánk megemlékezésén is, ahol egy “Sorostól mentes” feliratú transzparenst emeltek magasba, és nekik köszönhetően láthattunk több tucat lengyel zászlót is a tömegben. Este jó néhányan közülük lejöttek a Romantikus Erőszak csepeli koncertjére is, majd vasárnap délelőtt a Bem-szobornál újra összegyűltek, ahol szintén tartottak egy rövid megemlékezést a lengyel-magyar barátság fontosságára felhívva a figyelmet.

A másik delegáció a Mlodziez Wszechpolska, azaz az Összlengyel Ifjúság kb. 15 fős delegációja volt. Ők a Mi Hazánk Ifjai meghívására érkeztek Budapestre, ahol pénteken - Frecot Bálint, a Mi Hazánk Ifjai lengyelül kiválóan beszélő tagja, a Hegyvidéki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének vezetésével - látogatást tettek az Országházban, szombaton pedig ugyancsak részt vettek a párt ünnepi nagygyűlésén, illetve ők is ott voltak az esti RomEr-koncerten. Az Összlengyel Ifjúság tizenöt éve minden évben ellátogat a magyar fővárosba március 15-én - korábban a Jobbik, jóideje pedig már a Mi Hazánk rendezvényeire - ezzel is erősítve nem csak a lengyel-magyar bajtársi kötelékeket, hanem az ifjúsági szervezetek közötti jó viszonyt is.

Szabó Balázs

az Országos Lengyel Önkormányzat képviselője

a Dunakeszi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke