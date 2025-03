Anyaország, Zsidóbűnözés :: 2025. március 19. 11:44 ::

Költségvetési csalás, okirat-hamisítás, pénzmosás - jogerősen is elítélték Koltai fiát, de persze csak felfüggesztettre, előzetes mentesítéssel

A Fővárosi Törvényszék 2024. március 26. napján hirdetett ügydöntő határozatot az ellen az ismert filmproducer, P. Koltai Gábor ellen, akit bűnösnek mondott ki költségvetést károsító és közbizalom elleni bűncselekmények és pénzmosás bűntette elkövetése miatt, és őt halmazati büntetésül – előzetes bírósági mentesítéssel – 2 év, végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett, börtön fokozatú szabadságvesztésre és 750 000 Ft pénzbüntetésre ítélte, írja az Index.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség közleménye szerint az ítéleti tényállás lényege szerint a filmproducer a 2007. évtől kezdődően különböző cégekkel animációs és élőszereplős filmek előállításával foglalkozott.

A nemzetközi piacon jól forgalmazható filmek létrehozása során azonban az áfafizetési kötelezettség jogosulatlan csökkentése és az adókülönbözet visszaigénylése érdekében, számlázási láncolaton keresztül, bűntársaival fiktív tartalmú számlákat állítottak be a filmgyártásban részt vevő cégek könyvelésébe, továbbá a gyártási költségekről valótlan tartalmú számlákat nyújtottak be a mozgóképszakmai hatósághoz, állami támogatás megszerzése érdekében. Utóbb a megszerzett összegek jogellenességének leplezése céljából banki műveleteket végeztek, melynek során készpénzfelvételre is sor került.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a másodfokú eljárásban előterjesztett indítványával az elsőfokú ítélet ellen bejelentett és felmentésre irányuló védelmi fellebbezések elutasítását kezdeményezte a Fővárosi Ítélőtáblánál.

A fellebbviteli bíróság 2025. február 19. napján hozott másodfokú ítéletével az elsőfokú ítélet jogi minősítései pontosítása mellett az ügydöntő határozatot a kiszabott büntetések érintetlenül hagyása mellett hagyta helyben.

Korábban felmentették

Koltai Gábor és társai ügyében az elsőfokú ítélet még 2017-ben született, amikor felmentették a producert a 2010 óta húzódó ügyben. Összesen kilenc embert vádoltak meg az ügyben, közülük ötről mondta ki a bíróság, hogy bűnösök az ellenük felhozott vádakban. Az ügyészség szerint Koltai és társai 2008 és 2010 között fiktív számlákkal többmilliárdos áfacsalást követtek el filmkészítésen keresztül. Az ügyész a vádbeszédben letöltendő börtönt kért, a vádlottak védői azonban felmentésért folyamodtak.

2018-ban másodfokon már megváltoztatta a döntést a Fővárosi Ítélőtábla, és az elsőfokú eljárás megismétlését rendelte el az ügyben a tanács.

Az I. r., II. r., III. r., VI. r. és IX. r. vádlottakat érintően az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás hiányos, részben a feltárt bizonyítékok teljes körű értékelésének, részben a tényállás tisztázásához szükséges további bizonyítás felvételének elmulasztása (felderítetlenség) miatt. Ennek következtében az ítélet oly mértékben megalapozatlan, amely megalapozatlanság a másodfokú eljárásban nem küszöbölhető ki, tehát az elsőfokú eljárás megismétlése szükséges – írta akkor a közleményében az ítélőtábla, ezzel az ügy ismételten a Fővárosi Törvényszékre került.