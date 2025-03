Anyaország :: 2025. március 22. 20:36 ::

Lázár: az a cél, hogy minden magyar településen legyen bankautomata

Szombat délelőtt a készpénzhasználatról tanácskozott a kormányzat Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével. A fejleményekről Lázár János építési és közlekedési miniszter számolt be, miután a héten alaptörvényt módosítottak a készpénzhasználat jogának megerősítése érdekében, egész pontosan alapvető emberi jogok közé sorolták a készpénzhasználatot. „Érdemben bővítjük azoknak a helyeknek a számát, azoknak a tevékenységeknek a körét, ahol készpénzt lehet használni, és amikor készpénzzel lehet fizetni. Ehhez pedig egész biztos, hogy a lakosságnak több készpénzre van szükség” – jelentette ki, de azt nem fejtette ki, hogy hogyan bővítenék azoknak a helyek számát, ahol készpénzzel lehet fizetni. Mindez várhatóan azokat rendezvényeket érintheti, ahol csak kártyával lehet fizetni.

Ami a konkrétumokat illeti: Lázár elmondása szerint jelenleg csak ezer településen van bankautomata, ahonnan készpénzt lehet felvenni, miközben 3155 településen laknak emberek.

A kormány célja, hogy a készpénzhasználat bővítése érdekében minden magyar településen legyen ATM

– mondta Lázár, ami szerint a legapróbb településekre is beállítanak egy-egy ATM-t. (A két hét alatt megteremtendő rend is cél, volt 15 éve, a demográfiai 2,1-es célkitűzésről nem is beszélve... – a szerk.)

Portfólió korábban úgy kalkulált, hogy mintegy 2 ezer bankautomata kell ehhez, amely mintegy 12 milliárd forintba fájhat a bankszektornak.

