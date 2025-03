Anyaország, Videók :: 2025. március 23. 14:40 ::

Hogy kerül éles kézigránát egy kormánytisztviselő kezébe?

Felrobbant egy kézigránát egy kormánytisztviselő kezében a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorlóterén történt pénteki balesetben. A fiatal nő egyik oldalon a csukló, a másik oldalon az alkar elvesztésével járó többszörös repeszsérülést, valamint lágyrész- és arcsérülést szenvedett. A sérültet súlyos, életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel szállították a Honvédkórházba, ahol életmentő műtétet hajtottak rajta végre. A másik sérült, a kiképző katona többszörös lágyrészsérülést és csonttörést szenvedett, őt a veszprémi kórházba szállították.



Kézigránát elhajítása a honvédség videójában (forrás: MH / Youtube)

Somogyi Zoltán vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója szombati sajtótájékoztatóján közölte, hogy a kiképzést kormányzati tisztviselőknek szervezte a Magyar Honvédség, a felkészítésen minden jelentkező önkéntesen és saját felelősségre vett részt.

A Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság Facebook-oldala szerint az aktuális Adaptív védelem alap katonai felkészítési kiképzési tevékenységét 2025. március 16. és április 13. közöttre tervezték. A programban szerepel éleslövészet gyalogsági fegyverekkel, kiképzési tevékenység, vaklőszeres lövészet, pirotechnikai eszközök alkalmazása is.



Forrás: MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság / Facebook

Mi az az Adaptív Védelem-program?

A kormány arra gondolt, hogy a közigazgatási tisztviselők számára honvédelmi alapismereteket nyújtó képzést szervez, hogy közelebb vigye őket a honvédelem világához. A 2024. januárban elindult képzés keretében a Honvédelmi Minisztérium (HM) és a Magyar Honvédség (MH) olyanok számára is megnyitotta a lehetőséget a honvédelem megismerésére, akik egyébként nem tudnának vállalni szerződéses katonai szolgálatot, vagy nem tudnának jelentkezni tartalékosnak.

A 24.hu tavaly rákérdezett arra, hány kormánytisztviselő érdeklődött a laktanyai program iránt, de pontos számot nem árultak el nekik. Annyi kiderült, hogy az első körben kilencven fővel indult el a kiképzés, őket Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter köszöntötte személyesen. Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára 2024 márciusában részt vett Csobánkán a kiképzésen. Akkor úgy fogalmazott, hogy ezzel a programmal „egyéni szinten is, illetve nagy rendszerszinten is lehet erősíteni Magyarország védelmi képességeit” – írta akkor az MTI.

Miért van erre szükség?

A hivatalos válasz szerint az elmúlt években több olyan kihívás is érte Magyarországot – így a koronavírus-járvány vagy az orosz-ukrán háború –, aminek keretében a közigazgatás és a honvédelem kiemelt kapcsolódására, összhangjára volt szükség. „Azzal, hogy a közigazgatásban dolgozók értik, hogyan működik a honvédelem, és alapvető ismereteket sajátítanak el, sokkal eredményesebb lehet az ilyen feladatok végrehajtása a jövőben” – indokolta tavaly a közigazgatásban dolgozók részvételét az államtitkár. A programra ezzel a filmmel csábították a résztvevőket:

Antal László dandártábornok, a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnöke szerint a képzésen a résztvevők „beletekinthetnek egy átlagos magyar katona napi életébe, megtapasztalhatják, hogy milyen kihívásoknak kell megfelelniük.”

Mi történik a kézigránátos kiképzésen?

A Telex egy forrásától megtudta, hogy a jelentkezők orvosi és pszichológiai vizsgálat után vettek részt a képzésen, aminek része az éles kézigránátos gyakorlat is. Ez a gyakorlat párban történik, a kiképzés alatt álló személlyel van egy katonai kiképző is. A gyakorlat előtt elméleti oktatáson vesznek részt, itt olyan gyakorlati példák is elhangzanak, hogy ha kicsúszna az ember kezéből a gránát, soha nem szabad utánanyúlni, mert leginkább ez vezethet balesethez. Éles kézigránáttal csak olyan dobhat, aki már alkalmassági vizsgán megfelelt, és a kiképzők szerint elég felkészült és fegyelmezett a feladat végrehajtásához.

A gyakorlat támadó gránáttal folyik. A védekező gránátot általában fedett helyről, harcárokból vetik be, a nyíltan elhelyezkedő ellenséget nagy területet beterítő repeszekkel semmisítve meg. Az úgynevezett ölőhatár 12 méter sugarú kör, a sebesítő határ pedig 60 méter sugarú kör. A támadó gránátnál nincs repeszhatás, és kisebb területen is pusztít, a 96M NF támadó kézigránátnál az ölőhatár 2 méter sugarú kör, a sebesítő határ 15 méter sugarú kör.

A gránátdobáshoz külön kijelölt gyakorlótér van. Ez egy keskeny, szűk vasbeton dobó- és lövészárok. Itt kell kibiztosítani a gránátot, majd a dobásra felszólító parancs után a dobó kézzel tartva a gránátot, a másikkal el kell távolítani a biztosító sasszeget, majd elhajítani a gránátot.

Ha az ember elengedi a „kanalat”, utána van 3-4 másodperc (hivatalosan 3,2-4,2 között) a robbanásig. A kiképző, aki ilyenkor a dobóért felelős, nagyjából 1 méteres távolságban tartózkodik, és figyeli, minden rendben történik-e. Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, közbelép és kimenekíti a kiképzendőt a dobóállásból.

A vizsgálat végéig felfüggesztik a programot

A Magyar Honvédségben minden kézigránáttal folytatott tevékenységet felfüggesztettek, amíg pontosan nem tisztázódik, hogy miért robbant fel és okozott tragikusan súlyos sérülést a gránát pénteken, amelynek oka pillanatnyi elbizonytalanodás vagy akár a kézigránát műszaki hibája is lehet – közölte a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója szombaton.

A vizsgálat a rendőrség és a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség, valamint a Honvédelmi Minisztérium hatósági főosztályának balesetvizsgáló szolgálata bevonásával zajlik. Ez hivatott kideríteni és tisztázni a baleset körülményeit, és ennek részeként ellenőrizni kell minden gránátszériát.

A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium mély együttérzését fejezte ki a szörnyű baleset kapcsán. A törzsigazgató közölte, hogy a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a katona pszichológusok mindenben segítik a sérülteket és családjukat.

(Telex nyomán)