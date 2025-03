Anyaország :: 2025. március 24. 18:07 ::

Toroczkai az arcfelismerő rendszerről: ne építsenek diktatúrát jó ügyek leple alatt!

Toroczkai László (Mi Hazánk) véleménye szerint a kormánypártok aljas és tisztességtelen játékot játszanak, amikor jó és támogatható ügyeket összemosnak a demokrácia leépítésére irányuló ügyekkel. Példaként a homokosfelvonulás betiltását említette, amelyet frakciója támogat, ugyanakkor bírálta az arcfelismerő rendszer bevezetését, amely szerinte bármely ellenzéki tüntetés esetén alkalmazható lesz.



Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Szerinte a kormánypártok úgy építik le a demokráciát, hogy fogalmuk sincs, hogyan fogják majd - a kormánypártok, vagy egy új kormány - alkalmazni civilekkel, tüntetőkkel szemben ezt a rendelkezést. Nem lehet támogatni, hogy diktatúrát építsenek - hangsúlyozta. Ugyancsak kifogásolta az alaptörvény veszélyhelyzettel kapcsolatos módosítását, amit trükközésnek nevezett, de üdvözölte a készpénzhasználat alkotmányos védelmét. Azt kérte, töröljék az alaptörvény módosításából a veszélyhelyzettel kapcsolatos részeket. Közölte, nem tudják támogatni az arcfelismerő rendszer bevezetését sem.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a Parlamentbe történő belépéskor is arcfelismerő működik, és sokan a telefonjuk kinyitásakor is használják. Amikor a bűnüldöző szervek lépést tartanának a korral, akkor a Mi Hazánk azt mondja, nem, menjenek vissza Sherlock Holmes korába, készítsenek fantomrajzot grafitceruzával és úgy tartsák fent a rendet - mondta. Közölte, ha elvárják a rendőrségtől, hogy minden bűnözőt elkapjon, akkor ahhoz meg kell adni annak lehetőséget, hogy rendőrség használja a modern technológiának - a civil életben, a közigazgatásban - már használt lehetőségét. Emlékeztetett arra, hogy a parlament a múlt héten már szavazott az arcfelismerő rendszer alkalmazását lehetővé tevő törvénymódosításról. Elmondta azt is, a veszélyhelyzettel kapcsolatos módosítás szűkíti a veszélyhelyzet alkalmazásának lehetőségét.

(MTI nyomán)