A kistelepülésen élőket érinti Orbán legújabb bejelentése

A miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy a kormány több intézkedést hozott a falvak támogatására. Új elem, hogy a kisboltokat is támogatják 3 millió forinttal, akárcsak a kocsmákat. Utóbbit már korábban is bejelentették.



A miniszterelnök szerint a kormányülésen hozott döntések értelmében több területen is támogatást kapnak a falvak:

a kormány boltonként 3 millió forintos támogatást nyújt a falusi kisboltoknak,

a falusi vendéglátóhelyek szintén 3 millió forintos támogatásban részesülhetnek, minden 2000 fő alatti település pályázhat ezekre a támogatásokra,

a tervek szerint minden faluba legalább egy bankautomatát telepítenek,

a kistelepülések számára templomfelújítási programot hirdetnek.

A falut nem kell leépíteni, hanem felépíteni - fogalmazott Orbán Viktor, utalva a kormány vidékfejlesztési törekvéseire. A miniszterelnök bejelentette, hogy a részletes információkat a holnapi kormányinfón ismertetik majd.

A bejelentések közül nem minden előzmény nélküli. A kiskocsmák támogatása már ismert volt, a 3 millió forintot bármire költhetik az üzemeltetők. Ismert volt, hogy a kormány ATM-eket is telepíttetne a falvakba. Erről tárgyaltak a Bankszövetséggel is.

Az MNB statisztikája szerint 2024 végén 5140 ATM működött Magyarországon, a banki üzemeltetésű ATM-ek száma pedig 4400 darab körül alakulhat jelenleg. Ahhoz, hogy minden településen legyen legalább egy ATM, a bankszektornak legalább 2000 új ATM-et kell üzembe helyeznie. Ennek kezdeti költsége mintegy 12-16 milliárd forintra tehető, ha a bankok az egyszerűbb, olcsóbb gépeket vásárolják meg. Ehhez jönnek hozzá az üzemeltetési, karbantartási, készpénzlogisztikai költségek. Ráadásul olyan ATM-eket kell telepíteni, amelyeket piaci alapon eddig nem telepített volna senki, írja a Portfólió.