Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. április 4. 08:39 ::

Véget vethet a kormány a hídon tüntikézős buzibuliknak

A gyülekezési joggal kapcsolatos tüntetésekről is kérdezték a Kossuth rádióban Orbánt, aki azt mondta, az elmúlt napokban többször is foglalkozott a kérdéssel, beszélt jogászokkal és képviselőtársakkal is.

„Beadunk egy olyan törvénymódosítást, amely megpróbálja a nem tüntető, az adott demonstrációtól távol maradó emberek jogait is figyelembe venni” – mondta, majd azzal folytatta, hogy lehet tüntetni, fontos a gyülekezés szabadsága, „hiszen az a jó, ha mindenki elmondhatja a véleményét, ha akarja, akkor erőteljes formában is”, de az nem normális, hogy közben emberek ezrei vagy tízezrei rekednek benn budapesti dugókban, mert néhány száz ember hidakat zár le. „Ezt meg fogjuk akadályozni.”

Azt hitte, mondta, hogy a jogszabályok világosak, hogy a közlekedés aránytalan sérelmére nem lehet gyülekezési jogot gyakorolni, de született egy bírói ítélet, amely megengedte a hídlezárást – utalva itt a Kúria döntésére, ami Hadházy hídfoglalási akcióját végül engedélyezte, azután, hogy a rendőrség azt megpróbálta másik helyszínre áttenni.

„A bírók azt a jogot alkalmazzák, amit a parlament megalkotott. Ha a bírók így döntenek, és mi ezt nem akarjuk, hogy ilyen döntések szülessenek, akkor mi nem tudjuk utasítani a bíróságot, mert a bíróság független. Mi egy dolgot tehetünk, megváltoztatjuk a jogszabályokat, és ezzel a lehetetlenné tesszük, hogy bírói döntésekkel akár több hidat is egyszerre le lehessen zárni Budapesten, mert itt ez történt.”

(Telex)