A robogók többsége továbbra is kötelező biztosítás nélkül közlekedik

A mintegy 650-700 ezer hazai segédmotoros kerékpár felének sincs érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása (kgfb) - hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

A szervezet keddi közleményében jelezte: a segédmotoros kerékpárok mindegyikére kötelező kgfb-t kötni, akár van rendszáma, akár nincs. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legutóbb kiadott statisztikái szerint ebben a díjkategóriában kevesebb mint 296 ezer kötelező biztosítást kötöttek az üzembentartók, vagyis a robogók többsége, körülbelül 55 százaléka elvileg nem vehetne részt a közúti közlekedésben.

Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki. Egy közúti igazoltatásnál a kgfb nélkül közlekedő robogósokra kirótt mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet, de az igazi ráfizetés egy baleset során érheti a kötelező nélkül motorra ülőket, mert az okozott kárt saját zsebből kell téríteniük - emelte ki a FBAMSZ.

Az MNB statisztikái szerint a segédmotoros kerékpárok esetében már 2023-ban is 478 ezer forint volt a balesetek során kifizetett átlagos kártérítés, 11 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Ha a baleset személyi sérüléssel is jár, a kárösszeg többmilliós tételt is jelenthet - mutatott rá Cselovszki Zsolt, a FBAMSZ elnökségi tagja.

Becslések szerint a kgfb-kötelezettség alá tavaly nyár óta bevont mintegy 50 ezer e-roller közül is csak 10-15 ezer rendelkezik az előírt biztosítási fedezettel. Ennek oka a részben a tájékozatlanság lehet a szövetség szerint. Tavaly július óta azok az elektromos rollerek is csak kötelezővel vehetnek részt a forgalomban, amelyeknek tömege meghaladja a 25 kilogrammot, illetve 25 kilométer per óra feletti sebességgel képesek közlekedni.

A FBAMSZ hangsúlyozta: érdemes megkötni a kötelező biztosítást azoknak, akik eddig ezt elmulasztották. A robogósok és a rolleresek is tiszta lappal indulnak, a korábbi időszakra nem kell fedezetlenségi díjat fizetni, mint a gépkocsik vagy motorok esetében; igazoltatáskor a rendőrök csak azt vizsgálják, hogy az adott időpontban rendelkezik-e a jármű biztosítással. Rendszám híján a biztosítók a vázszámra kötnek kötelezőt. A járművek előtörténetét sehol nem vezetik, így bónusz-málusz besorolás sem befolyásolja a fizetendő díj mértékét.

(MTI)