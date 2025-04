Anyaország :: 2025. április 15. 13:02 ::

Varga megszüntetné a vagyonkezelő alapítványokat az MNB-botrány miatt, Matolcsy fia közben 2,9 milliárdért árulja dubaji luxuslakását

Az új elnök vezetésével az alapfeladatok ellátására szeretne fókuszálni a jegybank. A profiltisztítás érdekében kezdeményeztem az egyezetetést a kormánynál – ezt mondta Varga Mihály új jegybankelnök az MNB-alapítványokkal kapcsolatos újságírói kérdésre az Index tudósítása szerint. A sajtóesemény apropója az volt, hogy a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) együttműködési megállapodást kötött.

Szintén az alapítványok kapcsán később hozzátette, kifejezetten az alapfeladatok ellátására szeretnének fókuszálni, erre szeretnék alkalmássá tenni a törvényi kereteket. Tehát törvényi szinten is szeretnék módosítani a jegybank hatáskörét, szűkítve az alapfeladatokra.

Erre a feladatra Orbán Viktor a Miniszterelnökséget vezető minisztert, Gulyás Gergelyt jelölte ki. A kancelláriaminiszter fog egyeztetni erről a jegybankelnökkel, akár már ezekben a napokban. Az egyeztetés nyomán kialakult törvénytervezetet nyújtják majd be a parlament elé.

Varga Mihály hozzátette: kezdeményezni fogja a vagyonkezelő alapítványok megszüntetését.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szerint a nemzeti bank alapítványának vagyonát kezelő cég kockáztatta a rábízott vagyont, amikor több százmilliárd forintot fektetett be két külföldi ingatlancégbe, amelyek sokat vesztettek az értékükből a vásárlás óta. Az egyik esetben ráadásul az Optima csoport 60 milliárd forint indokolatlan felárat fizetett a részvényekért. Az ÁSZ hivatalosan is közzétett megállapításaiban leírta a már jó ideje ismert tényeket, azaz hogy Matolcsy György volt jegybankelnök 12 éves regnálása alatt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és alapítványa körül átláthatatlan cégháló és tőkealapok szövevénye épült ki, ahonnan magánzsebekbe vándorolhattak közpénzek, ráadásul százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztés is bekövetkezett.

Az ÁSZ feljelentést tett az ügyben, amelyben a jegybanki alapítvány vezetőinek felelőssége is felmerül, mivel a számvevők szerint néhány óra alatt egy kirívó szakmai hiányosságokat tartalmazó előkészítő anyag alapján döntöttek. A jegybank Varga Mihály-féle vezetése hivatalba lépésekor rögtön menesztette az alapítvány és az Optima Zrt. vezetését, de akkor még nem felelt arra, hogy tesz-e lépéseket a vagyon feletti jogok visszaszerzése érdekében. Aztán kiderült, hogy hűtlen kezelés miatt nyomoz az ORFK az MNB-alapítványok ügyében. Majd sikkasztás miatt újabb feljelentés született a Transparency International (TI) részéről az MNB-alapítványok ügyében. A TI úgy gondolja, hogy már a jegybanki alapítványok létrejötte sem volt szabályos, és az, hogy 2014-ben 260 milliárd forintot kaptak a központi bank vagyonából, önmagában kimeríti a sikkasztás tényállását.

A Magyar Nemzeti Bankot (MNB) és alapítványait érintő Állami Számvevőszéki jelentés részletesen foglalkozott azzal is, hogy a volt jegybankelnök fia és baráti köre miként volt haszonélvezője az állami vagyonnal való gazdálkodásnak. Luxizás is volt. Erre legújabban Matolcsy Ádám azzal reagált, hogy minden jövedelme legális, nem él életvitelszerűen Magyarországon már négy éve. Hangsúlyozta, édesapja már nem jegybankelnök, és senki nem lopta el az MNB vagy az MNB alapítvány vagyonát, hiszen továbbra is a mérlegén vannak a vagyoneszközök.

Hadházy: Matolcsy Ádám 2,9 milliárd forintért árulja dubaji luxuslakását

Matolcsy György volt jegybank elnök fia, Matolcsy Ádám saját nevében árulja dubaji luxuslakását – közölte Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán. Az ellenzéki politikus az ingatlan hirdetését is megosztotta, amelyből kiderül, hogy 29 millió emirátusi dirham (csaknem 2,9 milliárd forintos) áron csakugyan Matolcsy Ádám György nevével árulnak egy luxuslakást Dubajban.

Hadházy a lakásról azt írta:

Ez az, amiről korábban tagadta, hogy lenne neki ilyen, aztán a Direkt36 kiderítette, hogy hozzá köthető cég vásárolta meg. Most viszont M. Ádám már nem szégyenlősködik, saját névvel, telefonszámmal hirdet.

Korábban a Direkt36 egy nemzetközi tényfeltáró projekt részeként olyan bizalmas adatokhoz jutott hozzá, amelyekből kiderül, hogy egy Matolcsy Ádám köréhez kötődő cég több nagy értékű ingatlant is vásárolt az Egyesült Arab Emirátusokban. A tényfeltáró központ fotókat is talált az egyik lakásról, amelyben feltűnik egy figura, aki hasonlít a jegybankelnök fiához.

A kilencedik emeleti, tengerre néző, 286 négyzetméteres, 3 hálószobás luxusapartmant, amelyhez összesen 50 négyzetméternyi terasz és erkély is tartozik, több mint egymilliárd forintért vette meg egy Future Holding Limited nevű cég, amely egy kiszivárgott adatbázis szerint a jegybankelnök fiának környezetéhez kötődik.

(24 nyomán)