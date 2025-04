Anyaország :: 2025. április 15. 16:11 ::

Versenyfelügyeleti eljárást indított a GVH a Spar és az Auchan ellen

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Spar Magyarország Kft. és az Auchan Magyarország Kft. ellen, a lengyel élelmiszergyártó Maspex-csoporttal összefüggő ügyben. A két kiskereskedelmi cég központjában előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást tartottak a GVH munkatársai, és adatokat foglaltak le - tájékoztatta az MTI-t kedden a nemzeti versenyhatóság.

A közleményben megjegyezték: 2023 elején indítottak versenyfelügyeleti eljárást a Maspex Olympos Kft.-vel szemben. A lengyel élelmiszergyártó Maspex magyarországi leányvállalata többek között az Olympos, Kubu, Apenta, Topjoy és Nestea márkák hazai forgalmazója.

A GVH szerint a cég partnereivel kötött szerződéseiben vélhetően meghatározta az általa forgalmazott termékek minimális, illetve rögzített viszonteladási árait, korlátozva ezzel a piaci árversenyt. A lengyel tulajdonú cég egy 2023 elején lezárt ágazati vizsgálat során került a GVH látókörébe, amelyben a vendéglátóhelyek italbeszerzéseit vizsgálta.

Mint írták, a folyamatban lévő eljárásban a Maspex mellett több magyarországi kiskereskedelmi lánc is érintett, így többek között az Aldi, a CBA, a Coop és a Tesco is. Az eljárás során pedig olyan bizonyítékok kerültek a versenyhatóság birtokába, melyek alapján indokoltnak látta további két kereskedelmi lánc, a Spar Magyarország Kft. és az Auchan Magyarország Kft. eljárás alá vonását is - közölték.

Az előzetes bírói engedélyhez kötött hétfői rajtaütés során szükséges adatokat, bizonyítékokat foglaltak le.

Megjegyezték, hogy a GVH fokozott figyelemmel kíséri a kereskedelmi szektorban és az élelmiszerpiacokon zajló folyamatokat. Április 15-én gyorsított ágazati vizsgálatokat indítottak a tej és tejtermékek, illetve az étkezési tyúktojás hazai piacán a termékkategóriákban tapasztalt ár-fluktuáció és -emelkedés miatt. Emellett a teljeskiőrlésű termékek piacán is fellép a nemzeti versenyhatóság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok gyanújával - tették hozzá.