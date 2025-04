Anyaország :: 2025. április 15. 22:22 ::

Sikerült levetetni Rogánt az amerikai szankciós listáról

Levették Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert az amerikai szankciós listáról, amelyre még a demokrata adminisztráció tette január 7-én, ezt a döntést a már távozott amerikai nagykövet, David Pressman jelentette be. A magyar kormány végig és következetesen azt állította, hogy Rogán Antal politikai bosszú áldozata, és jogi lépéseket is kilátásba helyezett. Aztán Donald Trump beiktatását követően mindössze pár hónapon belül már fordult is a kocka, írja az Index. Információik szerint a listáról még soha senki nem került le ilyen gyorsan.

Január 7-én – Donald Trump megválasztása után, de beiktatása előtt – a leköszönőben lévő Biden-kormány pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) szankciós listára tette Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda minisztert. A hivatal akkor frissítette a Különlegesen Kijelölt Állampolgárok és Blokkolt Személyek (SDN-lista) névsorát.

David Pressman korábbi, még a demokrata adminisztráció által kijelölt nagykövete a hírrel kapcsolatban akkor sajtótájékoztatót is tartott. Állítása szerint Rogán Antal minisztersége alatt visszaélt a hatalmával, szerinte a kabinetirodát vezető miniszter egy „korrupciós rendszernek az elsődleges tervezője, megvalósítója és haszonélvezője”. A szankciót egy végrehajtási rendelet alapján jelölték ki, amely a globális Magnyitszkij emberi jogi elszámoltathatósági törvényre épül, és az emberi jogokkal való súlyos visszaélések és korrupció elkövetőit veszi célba világszerte.

A Parlamentben még március végén kérdezték Rogán Antalt is a szankcionálásról, a tárcavezető akkor elmondta, még ő is számos kérdésre várja a választ. Kálmán Olgának így válaszolt: „legyen szíves, forduljon először az Egyesült Államok már megbukott kormányához, a megbukott demokrata vezetéshez, akiket a választók elzavartak. Már elzavarták őket, amikor ezt a döntést meghozták. Pontosan tudták, néhány nap múlva ennek a döntésnek a felelősségét már nem nekik kell viselni”.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már április első napjaiban beharangozta, hogy hamarosan lekerülhet Rogán Antal az amerikai szankciós listáról. „Meg vagyunk győződve arról, hogy rekordrövidségű lesz az az időszak, amit Rogán Antalnak a szankciós listán kell töltenie. Mivel ennek az intézkedésnek semmilyen alapja nem volt, reméljük, hogy az új amerikai adminisztráció hamar visszavonja” – fogalmazott Gulyás Gergely.

Ennek megfelelően – magyar idő szerint – kedd estétől Rogán Antal már nem szerepel az amerikai szankciós listán.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának OFAC (Office of Foreign Assets Control) szankciós listáján történt változásokról szóló dokumentumból kiderült, hogy Rogán Antalt törölték az OFAC szankciós listájáról.

Más szelek fújnak

A hírt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősítette. Az amerikai pénzügyminisztérium levette Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert a szankciós listáról, ami világosan bizonyítja azt, hogy más szelek fújnak Washingtonban – jelentette ki a politikus.

A minisztérium MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető rámutatott, hogy az előző, Joe Biden vezette amerikai adminisztráció a tavaly novemberi elnökválasztáson elszenvedett megsemmisítő vereségét követően, még Donald Trump elnök hivatalba lépése előtt „abszolút bosszúból” több intézkedést is hozott Magyarországgal szemben.

Az egyik ilyen volt Rogán Antal miniszter kollégám szankciós listára helyezése, ami nyilvánvalóan egy politikai bosszú volt egy Budapestről frusztráltan távozó nagykövet részéről – fogalmazott. „Nos, hogy más szelek fújnak Washingtonban, azt világosan bizonyítja az a tény is, hogy néhány perccel ezelőtt az amerikai pénzügyminisztérium közölte, hogy Rogán Antalt levették a szankciós listáról” – húzta alá.

Egy jó beszélgetés

Kedden egyébként Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az amerikai kollégájával telefonon egyeztetett. Marco Rubióval áttekintették a kétoldalú együttműködés legfontosabb kérdéseit, valamint a béke-erőfeszítések állását. „Jó beszélgetésen vagyunk túl, amely világossá tette, hogy teljesen új időszak van a magyar–amerikai kapcsolatokban, és ezt a kapcsolatot a barátság és a fő kérdéseinkben való abszolút egyetértés határozza meg” – emelte ki Szijjártó Péter.