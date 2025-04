Az Alaptörvény tizenötödik módosítását a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk képviselői támogatták. Miután Sulyok Tamás államfő is aláírta azt, abban immár az szerepel, hogy "Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az ember férfi vagy nő. Az anya nő, az apa férfi."

Ehhez képest jókora meglepés, hogy az Országgyűlés Népjóléti bizottsága a kormánypárti többség ellenére sem engedte még tárgysorozatba sem venni Dúró Dórának, a Mi Hazánk elnökhelyettesének indítványát arról, hogy ismerjék el a hosszú házasságot, írja a 24.hu. A 15 fős testületet ugyan Varga Zoltán (DK) vezeti, de a tagok közül tíz kormánypárti, azaz simán meglett volna a kétharmados többsége Dúró Dóra javaslatának, amely szerint

A Mi Hazánk politikusa ezért tíz év házasság után 100 ezer forint, majd tízévenként további 100 ezer forint állami támogatást adott volna azzal a megkötéssel, hogy a jogosultak a pénzt csak Magyarországon költhessék el.

Dúra Dóra külön ki is emelte, hogy célja a fenti alkotmányos célok alapján a házasság intézményének anyagi elismerése, a tartós házassági kapcsolatok támogatása. Szerinte a szabályozás az Európai Unióban úttörő lenne és mintául szolgálhatna a többi tagállamnak. Négy gyermek anyjaként és párttársa, Novák Előd feleségeként jogosan emlékeztetett rá, hogy

az ilyen tartós kapcsolatban élő házastársak rendszerint gyermek(ek)et is vállalnak és nevelnek. A házasság intézményének az egyes emberre és az egész társadalomra vonatkozó előnyeit kutatások is bizonyítják: számos mentális előnyük mellett az egészségre is kedvező hatással van a házasság. Egy olyan korban, amikor az emberi kapcsolatokat és a családot a legkülönbözőbb támadások érik, szükséges ezen intézmények megerősítése, az ezt az életformát választó és fenntartani képes emberek elismerése.