Egy valamiben nem lehet vita a magyar társadalomban: azok a hősök, akik életüket áldozták a hazáért, megérdemlik a méltó megemlékezést. A HVIM Hadak Útja túrasorozata egy főhajtás a magyar katona eszménye előtt, a hős harcos előtt, aki életét és vérét adta ezért az országért.

Az üzenet célt ért, ugyanis politikai hovatartozástól és szervezetektől is függetlenül egyre többen látogatják ezeket a rendezvényeket, így a 100 Katona Emlék- és Teljesítménytúrát is. Ez a túra is mára egy átlag civil és sportoló által is látogatható és elismert rendezvény. A HVIM fényképes beszámolója itt olvasható