Csányi szerint előbb-utóbb kihal az a nemzedék, amelyik készpénzt használ

Az OTP vezérigazgatói posztjáról leköszönő, de az elnökit még tervei szerint sokáig megtartó Csányi Sándorral készített villáminterjút az Azénpénzem.hu a pénteki közgyűlést követően. A bankár a portálnak arról is beszélt, mi a véleménye a készpénzhasználat alapjoggá tételéről.



A bankvezér azt mondta, azt el tudja fogadni, hogy van egy törvényes fizetőeszköz, aminek van nyomtatott formája is, és azt kötelező elfogadni. De a készpénzhasználat alapjoggá tétele szerinte

nem szolgálja se a gazdaság fejlődését,

se az ügyfelek kényelmét, biztonságát,

se az adóbevételek könnyebb beszedését, ellenőrzését.

Kijelentette, gazdasági szakemberként nem tiltaná, de nem is ösztönözné a készpénzhasználatot. Úgy véli, előbb-utóbb kihal az a generáció, amelyik használja.

Hozzátette, a fiatalok nem akarnak készpénzt látni. Ez lesz majd szép lassan a folyamat, és így teljesedik ki a teljes digitális fizetési forgalom – vázolta a bankárok számára kívánatos jövőt.

Az a véleménye, hogy semmilyen változást nem indukál, hogy most ennyire előtérbe került a készpénz, és nem hiszi, hogy megint el fog tolódni a fizetés a készpénz felé a digitalizált fizetésekkel szemben. Hozzátette, olyan mértékű készpénzállomány van most is kint a gazdaságban, a lakosság birtokában, hogy nem hiszi, hogy jelentősen emelkedni fog.

