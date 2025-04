Anyaország, Háború :: 2025. április 30. 11:42 ::

Magyar: Ukrajna gyorsított EU-csatlakozására nincs lehetőség - pártcsaládja: épp most szavaztuk meg, hogy ezt akarjuk

Április 29–30-án tartja Spanyolországban, Valenciában kongresszusát az Európai Néppárt, amely az első napon elfogadott egy határozatot, illetve újraválasztották Manfred Webert a pártcsalád elnökévé. Az Európai Néppártnak a Tisza Párt is tagja.



Fotó: AFP

A mindössze kétoldalas dokumentum alapelveiben rögzítette, hogy az Európai Néppárt támogatja a háború lezárását, amelyhez Ukrajna megerősítését tartja a legfontosabbnak, valamint hosszú távú biztonsági garanciákat nyújtanának neki ahhoz, hogy beléphessen az Európai Unióba és a NATO-ba. Kiemelte, hogy csak Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának garantálásával lehet létrehozni igazságos és tartós békét.

Az Európai Néppárt ezért felhívja minden érdekelt fél figyelmét, hogy gyorsítsák fel Ukrajna csatlakozási tárgyalásait az Európai Tanács lengyel és dán elnöksége alatt, illetve vizsgálják meg, hogy az ország teljesíti-e az integráció gazdasági feltételeit.

Magyar Péter hétfőn még azt szögezte le nagyon határozottan a "Magyar Infón", hogy "Ukrajna gyorsított EU-csatlakozására nincs lehetőség, aki mégis erről beszél, az hazudik". Továbbá a védelmi együttműködés megerősítésére is felhívták a figyelmet, amely összefüggésben áll a ReArm Europe tervvel, illetve Európa védelmi iparának megerősítésével. Emellett az ukrán hadiipar integrálására is javaslatot nyújtanának be, amely szorosan kapcsolódna az Európai Bizottság javaslatához, továbbá ösztönözné közös vállalkozások létrehozását és Ukrajna katonai támogatását.

Az Európai Néppárt azt javasolja, hogy az EU azonnal növelje védelmi kiadásainak megkezdését, valamint az ukrán katonák megfelelő kiképzésének biztosítását, továbbá maximalizálná az Ukrajnának nyújtandó technológiai segítségnyújtást, többek között légvédelmi rendszerek, tüzérségi lövedékek, rakéták, műszaki és aknamentesítő felszerelések és egyéb katonai eszközök formájában.

Azt is előterjesztenék, hogy az ukrán fegyveres erők oroszországi célpontok elleni korlátozását teljesen feloldják.

A katonai támogatás mellett a gazdasági eszközökről is rendelkezik a határozat, vagyis az Európában zárolt orosz vagyonok teljes elkobzását javasolták, amit Ukrajna védelmére és újjáépítésére használnának fel, valamint egy olyan pénzügyi konstrukciót hoznának létre, amellyel folytatnák Ukrajna 2027 utáni támogatását.

Ezen kívül újabb szankciós csomagot fogadnának el Oroszországgal szemben, többek között eddig fel nem sorolt orosz gazdasági ágazatokra, mint a kohászat, az IT-szektor vagy a mezőgazdaság, betiltanák az orosz LNG-importot az Európai Unióba, és korlátoznák a Roszatom európai tevékenységét.

Végül pedig hatékonyabban lépnének fel az orosz propagandatevékenység ellen, és segítenék Ukrajna belpolitikai egységének megerősítését.

(Index - 24 nyomán)