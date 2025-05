Anyaország, Videók :: 2025. május 1. 11:20 ::

Megszólal a bírósági szakértő - beszédes részletek a Gyárfás-Portik-hanganyagból

Először szólal meg a bűnügyi nyelvész, akinek jelentésére támaszkodva Gyárfás Tamást jogerősen hét év börtönre, Portik Tamást pedig életfogytiglanra ítélték Fenyő János meggyilkolásának felbujtóiként. Ránki Sára a HetiVálasz friss adásában olyan részletet is idéz az általa és két szakértőtársa által elemzett Gyárfás–Portik-beszélgetésekből, amely tényleg cáfolni látszik Gyárfás és ügyvédje eddigi érveit.

Hamarosan börtönbe kell vonulnia Gyárfás Tamásnak, miután a bíróság jogerősen hét évre ítélte Fenyő János 1998-as meggyilkolásának felbujtójaként. Az ítéletet nyelvészszakértői jelentés alapozta meg: ez arról a 8 és fél órányi hangfelvételről készült, amelyen Gyárfás és a most szintén elítélt Portik Tamás beszélget. (Portik a 2000-es évek első felében vette fel titokban a Gyárfással folytatott beszélgetéseit, a hanganyagok 2018-ban kerültek elő.)

Gyárfás Tamás és ügyvédje az ítéletet követően összemosott szövegrészekről, hibás szakértői megközelítésről beszélt több interjúban is. Aki mindeddig nem szólalt meg: a bűnügyi nyelvész eseti szakértő, akinek jelentésén az ítélet nyugszik. Ez most megváltozik: Ránki Sára a HetiVálasz friss adásában először avatja be a nyilvánosságot a bűnügyi nyelvészet és konkrétan a Gyárfás-ügy rejtelmeibe.

A szakértő tiszta vizet önt a pohárba több nagy nyilvánosságot kapott részletet illetően – elmondja például, hogyan kerülhetett az ítéletbe, hogy Gyárfás Tamás Portik kérdésére széttárta a karját, ha egyszer hangfelvétel készült csupán, videó nem. Úgy, hogy ezt maga Gyárfás mondja a hangfelvételen. Ránki az adásban idézi is a leiratot:

Gyárfás: Majd eljöttél legközelebb és azt mondtad, hogy öö, ha ezt úgy oldjuk meg, hogy… És így csináltál, az ööö, az is megoldás? Erre én széttártam a…, én nem tiltakoztam, de nem erősítettem és nem cáfoltam, és erre te azt mondtad, hogy te kurva okos vagy. Portik: Én okos vagyok? Gyárfás: Te mondtad nekem. Portik: Igen, mert én nagyon okosnak tartom… Gyárfás: Ez volt akkor a válaszod, ez volt akkor a válaszod! Ez történt, tehát nem volt effektív megbízás, felkérés…

Az adásból kiderül, hogy a felderítési szakban Ránki Sára nem dolgozott még az ügyön, az ügyészség tehát tőle függetlenül jutott arra a következtetésre a hanganyag alapján, hogy Gyárfásnak köze van Fenyő János halálához. Ránkit később a bíróság rendelte ki szakértőként az ügyhöz, s másik két nyelvész bevonásával dolgozott a szövegen. A feladatuk az volt, hogy válaszoljanak a bíróság által hozzájuk eljuttatott 17 kérdésre. Ránki elmondása szerint mindhárman ugyanolyan válaszokat adtak a szöveg alapján, egymástól függetlenül, s jelentésük teljes konszenzussal született.

A bíróság által nekik küldött kérdések között volt, amely a Gyárfás–Portik-beszélgetés ironikus voltának lehetőségére irányult (meglátásuk szerint a felek nem ironizáltak), volt, amely a nyelvi manipuláció kérdését feszegette (úgy ítélték meg, ilyen nem történt), de a titkos nyelv használatára vonatkozó is akadt. Utóbbira találtak példát – olyat is, amikor Gyárfás nem értette a Portik által használt „virágnyelvet”, meg olyat is, amikor a szakértők szerint értette azt. Példaként utóbbira Ránki a leiratból az alábbiakat idézi az adásban:

Portik: Én azért csi…, nem, én azért csináltam meg azt a melót anno, részben (szünetet tart) át… autószerelésért (szünetet tart), mer’ elromlott, emlékszel, defektet kaptál. Gyárfás: Igen. Portik: És engem hívtál föl, hogy cseréljem ki a gumit. Jó így? Gyárfás: Te mondtál dolgokat, hogy tudsz segíteni. Portik: Igen. Gyárfás: Békét akarok, értsd meg.

A műsort vezető Stumpf András és kérdezőtársa, Bódis András az adásban felvetik, hogy ez akár lehet konkrét autószerelésre vonatkozó utalás is, nem feltétlenül metafora, s hogy ilyen ködös beszélgetések alapján mégis hogyan lehet börtönre ítélni embereket. Gyárfásék állítása ugyanis az, hogy tévedés történt: a Portiktól kapott segítség valójában egy kaposvári áfacsalási ügyre vonatkozik kettejük beszélgetésében, nem pedig emberölésre. A nyelvész szakértő azonban az adásban olyan részletet is idéz a leiratból, amely nagyon nehezen magyarázható ezzel az érveléssel. Az idézett részlet:

Gyárfás: …azon túl, hogy te azt mondtad, hogy nekem segít, és akire(?) itt mutogattál! Portik: Igen. Gyárfás: Én becsületszavamra semmit nem tudok, hogy te mit csináltál, én mindent elhiszek neked… Portik: De várjál, nem segítettem? Gyárfás: Az ügy, az megoldódott! Portik: De nehogy azt mondd, hogy nem én segítettem! Gyárfás: Én azt mondom neked, ahogy mondtad, hogy az életbe’ egy ruppót én nem fizettem, ilyen hülye nincs a Földön, hogy az életét kockáztatja, és tesz egy ilyen szolgálatot, és énnekem nem kristálytiszta… (egy mondat nem érthető). Portik: Hát, be tudom bizonyítani Tamás, hogyha akarod. Gyárfás: Én elhiszem, elhiszem, de…, de… Portik: Az neked örök életben börtön lesz, amíg élsz, börtönben leszel! Gyárfás: Én nem akarok börtönbe menni!

