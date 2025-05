Anyaország :: 2025. május 13. 07:21 ::

Megalapította a Duna Pártot egy Gyurcsány-bírálat miatt kizárt DK-s - de nem indulnak a választáson

Jó ideje lehetett hallani a közéletben, hogy a Fidesz vagy a porfogó ellenzék a Tisza Párt ellenében szeretne egy Duna Pártot megalapítani. A célunk az volt, hogy megelőzzük őket, és ezzel a névvel már ne tudják gyengíteni a Tisza esélyeit. Teljesen nyilvánvaló, hogy jelen pillanatban csak a Tisza Pártnak van esélye leváltani a kormányt, minden máshova leadott szavazat ezt gyengíti – mondta a Blikknek Leel-Őssy Gábor DK-alapító, akit egykor azért zártak ki a pártjából, mert nyilvánosan követelte Gyurcsány Ferenc távozását az elnöki székből (ez végül csak nemrég történt meg).

Magyar Péter már tavaly ősszel beszélt arról, hogy Duna Párt vagy Duna Egyesület néven egy olyan, a Tisza Párttal szembeni budapesti kooperációt terveznek a baloldalon, amely hivatalban lévő ellenzéki politikusok túlélését szolgálná. „Hadházytól Karácsony Gergelyen át, Csárdin, Hajnal Miklóson és Szabó Tímeán át mindenkit próbálnak összelapátolni”, mondta ekkoriban, ám az érintettek tagadták a terv létezését. Szabó Bálint ezt követően jelentette be, hogy megalapítja a DUNA Pártot, ám úgy tűnik, megelőzték ezzel.

Leel-Őssy Gábor Duna Pártját május 5-én jegyezték be.

A nyilvánosan elérhető bírósági dokumentumok szerint a szervezet január 15-én terjesztette elő a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét. Leel-Őssy azt is elmondta, nem akarnak a jövő évi országgyűlési választásokon indulni, a céljuk ugyanis távlati.

– Reményeink szerint a 2026-os ellenzéki győzelem után a Tisza szélesre nyitja a demokrácia kapuját, ahol már megfér egymás mellett a Duna és Tisza. Sok olyan ellenzéki szavazó van ugyanis, aki nem feltétlenül a Tisza Pártban látja a megoldást. Őket szívesen látjuk majd. Ennek alapfeltétele viszont, hogy újra demokrácia legyen Magyarországon, amit jelen állás szerint jövőre csak a Tisza tud elérni – mondta.

Leel-Őssy a hvg-nek is nyilatkozott, a lapnak már úgy fogalmazott, hogy „a Duna Párt egyértelmű célja a kormányváltás, ha ez a Tisza segítését jelenti, akkor készen állunk rá, de ha kell, felhívjuk a figyelmet arra, ha azt látjuk, nem jó irányba mennek a dolgok”. Szerinte a Tisza környékén is vannak elégedetlenek, pártja pedig vár mindenkit, akár a Tiszából kiábrándultakat is, miközben – hangsúlyozta – a DK-ból való távozásának körülményei ellenére sem a DK ellen jöttek létre.

