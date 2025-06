Anyaország, Friss hírek :: 2025. június 1. 22:34 ::

Nem indul el a jövő évi választáson Márki-Zay mókusőrse

Nem indul önállóan a 2026-os országgyűlési választáson Márki-Zay Péter pártja, a Mindenki Magyarországa Néppárt (MMN). A párt szombaton tartotta idei első kongresszusát, ahol többek között arról határoztak, hogy nem állítanak saját listát a következő választáson – írja a Telex.

„Tagságunk egyértelmű álláspontja szerint a Fidesz ellen egyetlen erőnek kell fellépnie a választásokon – olyan erőnek, amely elvezetheti Magyarországot a rendszerváltáshoz, és elűzheti az országból Magyarország ezeréves történelmének legkorruptabb kormányát. Ennek a célnak a megvalósítását semmilyen módon nem kívánjuk akadályozni” – írta az MMN közleménye.

Ezzel összefüggésben azt is megszavazták, hogy egyetlen egyéni választókerületben sem állítanak jelöltet 2026-ban, és mindenhol a legesélyesebb ellenzéki jelöltet fogják támogatni. „Véleményünk szerint a választás az egyéni választókerületekben fog eldőlni, ezért mindenhol a legnagyobb helyi támogatottsággal rendelkező ellenzéki jelöltnek kell elindulnia a Fidesz jelöltjével szemben” – tették hozzá. Ha az MMN egyik tagja mégis ráindulna a legesélyesebb ellenzéki jelöltre bármely körzetben, akkor az illetőt azonnali hatállyal kizárják a pártból.



Fotó: Attila Kisbenedek/AFP

A közleményük szerint az MMN adott esetben nyitott lenne a más pártokkal való együttműködésre. Azt írták, hogy ha valamelyik körzetben az egyik tagjuk lenne az a személy, akit a legalkalmasabbnak tartanak a Fidesz legyőzésére, akkor az ő indulását örömmel fogadnák. A kongresszuson a tagok elfogadták az MMN 2024-es évi beszámolóját is.

Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter már tavaly kijelentette, hogy ő akkor is támogatja Magyar Pétert, ha a Tisza Párt nem kér belőle. „Mi nyitottságot fejeztünk ki Magyar Péter felé, hogy mindenben támogatni fogjuk. Még akkor is támogatni fogjuk, ha nem kéri, sőt akkor is, ha nem akarja” – mondta Márki-Zay hónapokkal az EP-választás előtt.