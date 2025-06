Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. június 23. 12:55 ::

Mentális betegségből társadalmi norma - a buzipropagandisták álérvei és azok cáfolata

Újra itt a június, és az állítólagos betiltás okán egyre nagyobb figyelmet kap az úgynevezett Pride. De hogyan lett egy mentális betegségből, az emberiség egyik legnagyobb bűnéből a "büszkeség ünnepe"? Milyen ál- és ellenérveket sorakoztatnak fel, amelyek játszi könnyedséggel megcáfolhatók? Mit akarnak ismételten elérni? Ezeket vette górcső alá a Szent Korona Rádió.

Mentális betegségből társadalmi norma

Az emberiség évszázadainak, évezredeinek során nem volt kérdés, hogy a homoszexualitás a legsúlyosabb bűnök közé tartozik. Aranyszájú Szent János , a kereszténység egyik legnagyobb teológusa nyíltan kijelentette, hogy a fajtalankodók szinte a kutyákkal hasonlatosak. Fel sem merült a kérdés, hogy normálisnak gondoljuk azt, ha valaki a saját neméhez vonzódik. Persze, jelen volt a deviancia korábban is: hanyatló, dekadens korszakok legundorítóbb megnyilvánulásaként. 1953-ban, amikor az Amerikai Pszichiátriai Társaság (APA) először megalkotta a mentális zavarokat osztályozó Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyvet (DSM), a homoszexualitást „szociopátiás személyiségzavarként" sorolták be.

A szélsőséges liberalizmus forradalma, a bűnök relativizálásának folyamata azonban folytatódott. Hiszen a század elejére a szexuális szabadosságot tették norma tárgyává, majd az APA állásfoglalása után nem sokkal a "szabadság" martalócai morális alapvetéssé szándékozták tenni a homoszexualitást is. A deviancia társadalmi normaként való elfogadtatását erőszakkal érték el.

Az LMBTQP szivárványos, rózsaszín, mindenkit szeretünk köde csak egy álca. Elfogadásukat ráerőszakolták a társadalmakra. Mindehhez egészen 1969-ig kell visszamennünk, amikor is zavargások kezdődtek a homoszexuálisok részéről a Stonewall Inn elnevezésű homoszexuális bárból kiindulva. A rendőrség gyakran ellenőrizte ezeket a homoszexuális bárokat, de 1969. június 28-án éjjeli látogatásuk után a deviánsok erőszakos zavargásokba kezdtek.



A Google szépen fehérre mosta a zavargásokat, hiszen erőszakos képeket nem lehet találni, de az azokról készült film megmutatja azok valóját

A zavargáshullámok csúcspontja pedig a deviáns lobbi követeléseinek, az Amerikai Pszichiátriai Társaságra (APA) való erőszakos rákényszerítése volt. Az 1970-ben, a San Franciscóban tartott APA konferencián tüntetők jelentek meg (például a Gay Liberation Front és a Gay Activists Alliance tagjai), és erőszakosan megszakították a konferenciát, követelték, hogy a pszichiátria hagyjon fel a homoszexualitás patologizálásával. Sikerült megfélemlíteniük az amerikai pszichiáterek elitjét, akik "nem kértek többet" ezekből az akciókból. Ezek után törölte ki az APA a mentális betegségek közül a homoszexualitást 1973-ban, majd a zavarok közül is a ’80-as évekre. A deviánsok erőszakos fellépései ezután is folytatódtak, erre csak egy példa Anita Bryant népszerű énekesnő megtámadása, csupán azért, mert kiállt a normalitás mellett.



Bryantet tortával dobta arcon egy buzeráns. Ha te ezt megtennéd ma egy deviáns ellen, közösség tagja elleni erőszakért ítélnének el

Magyarországon is a szélsőbaloldalnak kellett hatalomra jutnia ahhoz, hogy a deviánsok szabadon élvezkedhessenek. A kádári kommunista hatalom 1962. július 1-jén dekriminalizálta a homoszexualitást, majd a "rendszerváltozás" után megrendezésre kerülhettek az első köztéri vonaglások, és végül a leköszönő Gyurcsány-Bajnai-éra 2009. július 1-jén a bejegyzett élettársi kapcsolatot is lehetővé tette számukra.

Jogok vagy többletjogok?

Visszatérő toposza a deviáns lobbinak, hogy ők márpedig a jogaikért küzdenek. Hogy az átlag állampolgárokat megillető jogokkal rendelkezzenek. Nos, hogy mi a bökkenő? Az átlag állampolgárokkal megegyező jogokkal rendelkeznek (hiszen magyar állampolgárok ők is, nincsen rajtuk egy látványos bélygzés). Levegőt vehetnek, autót vezethetnek, munkát vállalhatnak, nem üldözik őket csupán azért, mert szodomiták, sőt házasodhatnak is (!), persze, ugyanúgy, mint minden másik ember, a férfiak nővel, a nők férfiakkal. Ami ezen felül van, az többletjog. Az, hogy egy férfi férfival házasodhasson, az a saját képzelt többletjoguk. Amit egyébként lényegében meg is kaptak a bejegyzett élettársi kapcsolattal, hiszen még a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő, külföldről finanszírozott ügynökszervezet Háttér Társaság is elismeri, hogy "a bejegyzett élettársi kapcsolat nagyon hasonló a házassághoz:

ugyanúgy jön létre, mint a házasság;

ugyanúgy örököltök egymás után, mintha házasok lettetek volna;

ha elváltok, ugyanúgy kell osztozkodnotok a közösen megszerzett

vagyonon;

ugyanazokra az adó-, szociális-, munkajogi és bevándorlási kedvezményekre vagytok jogosultak, mint a házastársak.

Megkapták lassan 2 évtizede a bejegyzett élettársi kapcsolatot, ami ugyanaz, mint a házasság, csak nem annak neveztetik, legalább ezzel védve a házasság szentségét, tradicionális voltát, bár csak névlegesen. Ugyanakkor ez egy folyamat: amint egy újabb jogot megszereznek, mennek tovább, még többet akarnak eközben a normalitást tovább szorítanák vissza. Gyereket akarnak örökbe fogadni, mesterséges megtermékenyítésben akarnak részt venni. Többletjog, többletjog és többletjog…

Nem állnak le, hiszen hosszú éveken keresztül – a rendőrség és a kormányzat asszisztálásával –, gyakorlatilag szabadon vonulhattak. De ez sem volt nekik elég, nem álltak le, nem vettek visszább, sőt, csak eszkalálódott a provokációjuk. Tehát az az érv, hogy ha nem foglalkozunk velük, akkor majd abbahagyják, nem működik. Az az érv, hogy, ha bizonyos többletjogokat megkapnak, akkor majd lenyugszanak, nem működik. Tőlünk nyugatabbra senki sem zavarja őket, ezért ott már odáig fajultak a Pride-ok, hogy buzeránsok a nyílt utcán fajtalankodhatnak egymással.

"Attól mert homoszexuálisokat lát, még nem lesz homoszexuális"

Elérkeztünk egy igen kényes kérdéshez. Hogyan is lesz valakiből homoszexuális?

A mentális beteggé nyilvánításukkal és megrögzött bűnösként való ábrázolásukkal a régi korok embere nagyobb bölcsesség birtokában volt, mint napjaink tudományokra építője.

A homoszexuális mentális betegségek közül való erőszakos kiszorítása után ráerőltették a társadalomra azt a nézetrendszert, hogy aki homoszexuális, az annak is született. Sokáig keresték még a homoszexuális gént is, hogy bebizonyíthassák a hajlam gyógyíthatatlanságát és előre elrendelt mivoltát. Ezek után ennek a zuhanásnak volt következő lépcsőfoka a nemiség megkérdőjelezése, a 2n-en mennyiségű képzelt genderek megalkotása, és annak kijelentése, hogy egy pénisszel született gyermek lehet lány.

A tapasztalati út és a valóság azonban mást mutat. Az emberek igen kis hányada születik ténylegesen olyan mentális rendellenességgel, hogy rá lehessen mondani alapvetően, hogy homoszexuális, ezek száma elenyésző. A mi tapasztalataink szerint az esetek döntő többségében valami trauma áll mögötte: rossz viszony az egyik szülővel vagy sajnálatos módon egy fajtalankodó abuzálás az, ami a deviancia útjára vezetett. Vagy még rosszabb esetben egy elborult agyú liberális szülő, aki kezdettől a saját neméhez való vonzódást, vagy az ellenkező nemhez tartozást plántálta bele a gyermekébe.

Sokszor jönnek a balliberálisok azzal a gúnyos kérdéssel, hogy "attól mert látnak homoszexuálisokat, máris homoszexuális lesz valaki?" Ez nem ilyen egyszerű. Azért mert lát egy homoszexuálist, attól még nem. De amikor társadalmi szinten, gigafelvonulásokkal, és a közösségi médiából ömlő LMBTQP-lobbival találkozik, akkor egyrészt, ha serdülőkorában bármilyen nemi diszfóriában, érési problémában szenved, akkor felerősödik benne a hajlam a homoszexualitás iránt. Vagy, ami még szembeötlőbb jelenség, hogy a propaganda hatására úgy gondolja az egyén, hogy számára édesmindegy, hogy férfival vagy nővel van együtt, csak szexuális vágyait elégíthesse ki, és nem kell maradi módon az ellenkező nemre korlátoznia párkapcsolatait. A lobbierők akarata teljesül ezzel: a tradicionális nemi identitás teljes lebontása. Következő lépcsőfoka ennek az emberi megszüntetése, amikor is állatokkal , tárgyakkal, és gépekkel fajtalankodást is normalizálják. Erre is van már példa…

Pedig a deviáns kapcsolatok pontosan a heteroszexuális kapcsolatok paródiái: valamelyikük mindig felveszi a női szerepet, vagy éppen a férfiét.

Régen elérték már azt, hogy magánügye mindenkinek, kit szeret, de ezt ne propagálja, ne vigye ki az utcára, és pláne ne akarja másra ráerőltetni. Hiszen kutatások és felmérések bizonyítják azt, hogy azon korosztályban, amely átesett már érzékenyítésén, meredeken nő a magát LMBTQP-személynek meghatározók száma. Érzékenyítés = több homoszexuális. Nem, nem többen merik csupán felvállalni, mint a korábbi évtizedekben. Ez az agymosás eredménye.

Buji Ferenc kiváló tanulmányában mutat rá, hogy megkülönböztetünk veleszületett, szerzett és tanult homoszexualitást. A tanulmány itt olvasható

Homoszexualitás dekriminalizálásától a pedofíliáig?

Mint fentebb említettük, mivel az LMBTQP láncolata egy forradalmi folyamat, így az egyes többletjogok megszerzésekor nem állnak meg. Ennek okán vált használatossá a deviáns lobbi kritikusai által az LMBTQP (LGBTQP) mozaikszó használata, melyben a "P" a pedofíliára utal.

Ugyanis a jogkiterjesztés és érzékenyítés annak legalizálásának, először dekriminalizálásának az irányába megy. Számos alkalommal nyilatkoztak már úgy a pedofíliáról, mint egy alapvető szexuális hajlamról, de még inkább betegségnek említik sokan. De ugye, ha betegek, akkor meg sajnálni kell csak őket. Szerintünk a pedofíliát még súlyosabban kellene kriminalizálni és büntetni.

Nyugaton több évtizedes múltja van a pedofília dekriminalizálására való törekvéseknek. Hiszen már az előző évszázadban fellépett "a bölcsészkarok legidézettebb szerzője, a társadalomtudományok imádott vezérlő alakja, kortárs szekuláris szent, egyben a pedofília mentegetője, Michel Foucault." Ő még egyedül volt pár elborult deviáns társával. Manapság lassan általános a pedofília mentegetése.

Ez az irányzat idehaza is gyökeret vert . Puzsér, a szélsőbaloldal, de még a Ludovika is a gyermekekre támadó szexuális ragadozók mentegetésébe kezdett…

Nem sajnálat kell ide, hanem minimum kasztrálás.

Fellebben a narancsos köd

Hazánkban immár másfél évtizede elviekben egy nemzeti és keresztény kormány van hatalmon. Ennek fényében elvárható lenne, hogy a deviáns lobbi minimum korlátok közé legyen szorítva. Sajnos azonban nem ezt látjuk.

A Fidesz nem csinál semmi lényegit, csupán pártérdekei szerint tematizálna, és gerjeszti a feszültséget, valójában nem akarja megoldani. Hiszen, ha meg akarnák oldani, a 2/3-os kormányzással igen könnyen menne az. Helyettük ezért kell évtizedek óta a hazafiaknak fellépni saját erejükből – az alkotmányos jogokat védelmezve – a saját bőrüket vásárra vinni. De mit is várhatnánk attól a Fidesztől, amelyik olyan buzeránsokkal van tele, mint például Szájer József?

Miközben a propagandasajtó hangoztatja, hogy az iskolákból márpedig kitiltották a deviáns szervezeteket, addig több mint 10 éven keresztül tétlenül nézték, hogy például az Iskolai Élő Könyvtár transzneműeket hurcol oktatási intézményekben, vagy pontosan a Fidesz ügyészsége az, amelyik még mindig eljárásokat indít hazafiak ellen, mert azok az ezirányú propagandaképzések ellen fel mertek lépni.

De nem csak az iskolákba engedte be a Fidesz a deviánsokat, hanem más intézményekbe is, a Háttér Társaság például egyeztető szerv lehetett az Emberi Erőforrások Minisztériumában, fogadta őket a köztársasági elnök, kidolgozták az Előítélet-indikátorokat , melyek protokollját a rendőrség és az ügyészség is befogadta.

Harcolni a normalitásért

Az állam helyett ezért kell a hazafiaknak felvállalni a harcot a deviánsok ellen. A normalitás védelmében a maroknyi valódi ellenállónak kell fellépnie az LMBTQP létrontásával szemben. Harcolni kell azért, hogy a deviánsok ne fogadhassanak gyermekeket örökbe, hiszen folyamatosan a kiskapukat keresik a deviáns lobbiszervezetek. A tanárokat a gyermekvédelmi törvények elfogadása után is " érzékenyítik " a deviánsok, ők pedig lopva bevihetik az LMBTQP-lobbit az iskolákba. A lobbierők továbbra is a család újradefiniálására törekszenek, és el akarják fogadtatni, hogy az apa lehet nő is, az anya meg férfi… Miközben pont ezekben a deviáns "családokban" vannak a legnagyobb veszélyben a gyermekek.

Az LMBTQP-lobbi ellen harcolni kötelesség. Aki pedig elfordul ezektől a közügyektől, és csak legyint rájuk, vagy akár még asszisztál is a deviáns lobbi terjedéséhez, az a haza árulójává válik.