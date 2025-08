Az Izrael által elkövetett népirtás nyomán érthető módon kormányunk filoszemitizmusa, a zsidó állam mellett való szélsőséges kiállása került előtérbe, azonban arról sem érdemes megfeledkezni, hogy a cigány szavazatokért is versenyezni fog a Fidesz és a Tisza 2026-ban.

Holokauszt emléknapból van egy szakajtóra való, és ebből természetesen nem maradhattak ki a cigányok sem, a roma holokauszt nemzetközi emléknapját augusztus 2-re tették.

Kelei Zita, Fidesz-KDNP-s politikus, Somogy vármegye 2. számú választókerületének elnöke, Őrtilos polgármestere annyira lelkesítőnek találta ezt az emléknapot (na jó, legyünk igazságosak, még elment egy sor másik programra, például egy csurgói roma rendezvényre), hogy még az erdélyi nyaralását is képes volt megszakítani érte, így el is zarándokolt Babócsára, hogy ott emlékezzen meg a helyiekkel karöltve.

Keleinek segítségére volt a szintén fideszes Baloghné Vitelics Mónika, aki a „mozgalmas, tartalmas” szombat alkalmával lelkesen hirdette a megemlékezést.

Vitelicsről azt érdemes tudni, hogy bár a kisebb településeken nagyon ritkán vállalnak be pártlogót önkormányzati választásokon, ő mégis megtette 2024-ben. Alul is maradt a polgármester-választáson, sőt, még listáról sem jutott be a testületbe. Vigaszdíjként ellenben a roma nemzetiségi választáson magasan az első helyen került be listáról a Cikösszel (Cigány Közösségek Szövetsége), a Fidesz kedvenc cigány szervezetével. (Róluk például itt írtam részletesen majd’ egy évvel ezelőtt.)