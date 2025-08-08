Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. augusztus 8. 09:49 ::

Volt némi késes szóváltás a szolnoki vasútállomás előtt

Augusztus 7-én 17 óra 46 perckor érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint bűncselekmény történt a szolnoki vasútállomás előtti téren.

A megalapozott gyanú szerint egy 53 éves férfi aznap délután a parkban italozott a cimborájával, majd szóváltásba keveredtek. A vita hevében elővett a hátizsákjából egy kést, a másik férfi nyakához szorította, és ennek során megsebezte. A bántalmazás következtében a sértett – az elsődleges orvosi vélemény szerint – könnyű sérülést szenvedett.

A rendőrök a helyszínről állították elő 18 óra 13 perckor a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható férfit, és súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt hallgatták ki.

A nyomozó hatóság őrizetbe vette, és kezdeményezte letartóztatását - közölték honlapjukon.