2025. augusztus 6. 09:20

Két rendőr volt Szolnokon a diszkó szétverése idején, de nem is kell több, mert "mi vagyunk maga a biztonság"

Így látja az egyik erőforrás, és döbbenetes látni, de vannak támogatói az ő "rendjüknek" egyes magyarok között is: a Telex riportjában megszólaló ifjú hölgy szerint helyes volt a cigányok által lerendezett tömegverekedés, mert rasszisták az emberek, és nem engedték be szegényeket...

Az érintett cigány klán támogatását élvező polgármester pedig azt szeretné, hogy a szórakozóhelyek maguk is lássák be, hogy nem lehet kiszorítani egyes embereket, tehát a cigányokat... A helyiek szerint Györfi Mihály pont a Völgyi család érdekében szállt bele ilyen lendülettel az ügybe - és láthatóan ideges is lett, amikor erre rákérdeztek.