Anyaország :: 2025. augusztus 16. 10:34 ::

Toroczkai: az egypólusúra tervezett liberálglobalista világrend megbukott, és ez nagyon jó hír

Toroczkai László Mi Hazánk-elnök Twitter-oldalán reagált a Trump-Putyin-találkozóra:



Miközben Donald Trump és Vlagyimir Putyin éppen valóban újra naggyá teszik Oroszországot és az Amerikai Egyesült Államokat, az EU jelenlegi liberálglobalista vezetői Európát a világtörténelem legnagyobb óriásából egy törpévé alakítják. Oroszországra immáron - a brüsszeli globalistákon kívül - az egész világ újra szuperhatalomként tekint. Ez a tény, valamint a hatalmas területű ország szinte kifogyhatatlan erőforrásai meg fogják alapozni a további erősödését a jövőben. Trump, aki azonban még messze nem győzte le a saját mélyállamát, azt mutatja, hogy az USA-t továbbra sem lehet megkerülni. Az EU-nak azonban nem osztottak lapot. Az egypólusúra tervezett liberálglobalista világrend megbukott, és ez nagyon jó hír.

Nekünk, európaiaknak pedig az a feladatunk, hogy az EU jelenlegi vezetőit, ezt a degenerált bandát, a félig titkos finanszírozói csoportjaikkal együtt, végleg eltakarítsuk! Ursula von der Leyennek és társainak már régen egy börtönkonyhán kellene tejbegrízt kavargatnia. Elég lenne ehhez a vakcinabeszerzések miatt felelősségre vonni, egyéb bűneiről nem is beszélve, ha Brüsszel valóban korrupcióellenesen működne.

Zelenszkij előbb-utóbb bele fog törődni abba, hogy területekről kell lemondania. Nem lesz más választása. Nekünk, magyar politikusoknak pedig nem az a dolgunk, hogy Ukrajna EU-s csatlakozásáért dolgozzunk, de Ursula von der Leyen pártcsaládjának tagjaként a Tisza Párt mást nem képviselhet, ahogy ezt akarta a Fidesz is még 2022 nyarán. Ehelyett végre Kárpátalja ügyéért kellene valamit tennünk! De sem Orbán Viktor, sem Magyar Péter nem reagált az ezt szorgalmazó nyílt levelemre. Helyettük ezért magam, a Mi Hazánk elnökeként lobbizom több nemzetközi fórumon Kárpátalja önrendelkezéséért, mert számunkra tényleg Magyarország, és a magyarság az első, a legfontosabb!