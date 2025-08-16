Anyaország :: 2025. augusztus 16. 15:27 ::

Az egyéni választókerületekben a Fidesz vezet a Tiszával szemben a balos Publicus mérései szerint

Hiába közlik a baloldali közvélemény-kutatók egymás után a Tisza Párt országos előnyét mutató méréseket, a 2026-os választás kimenetele szempontjából döntő jelentőségű egyéni választókerületekben a Fidesz vezet. Erről nem más, mint Pulai András, a kormány iránti elfogultsággal biztosan nem vádolható Publicus Intézet igazgatója beszélt, mégpedig a saját méréseikre hivatkozva - írja a Magyar Nemzet.



Helyi szinten, az egyéni választókerületekben a Fidesz vezet a Tiszával szemben – ezt nem más jelentette ki, mint Pulai András, az erősen baloldalinak mondható Publicus Intézet igazgatója a Klikk TV Mélyvíz című műsorában. Pulai elmondta:

érdemi eltérést tapasztalnak a helyi és az országos szintű kutatási eredmények között,

s csak országosan mérnek Tisza-előnyt. Ráadásul az igazgató a helyi méréseiket nevezte pontosabbnak, ugyanis szavai szerint országosan

„kicsikét felül van mérve a Tisza”, s csak a párt „hype-jának” köszönhető a jobb eredmény.

Mint kifejtette: az egyéni választókerületi méréseknél olyan kérdéseket tesznek fel az embereknek, amelyekkel „visszahúzzák őket” a földre, így pontosabb képet kapnak a valós pártpreferenciáikról. Arra a kérdésre, hogy az országos vagy a helyi szintet véli fontosabbnak, Pulai utóbbit emelte ki, mivel ott dől el a választás, hiszen összesen 106 egyéni választókerület van, míg a listás helyek száma csak 92.