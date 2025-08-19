Anyaország, Háború :: 2025. augusztus 19. 21:53 ::

Politico: a Fehér Ház Budapestet nézte ki a Trump-Putyin-Zelenszkij-találkozó megtartására

A Fehér Ház Budapesten tartaná meg az USA, Oroszország és Ukrajna elnökei között tervezett találkozót az ukrajnai háborúról – írja a Trump-kormány egy tisztviselőjére és egy, az adminisztrációhoz közel álló forrásra hivatkozva a Politico.

A Guardian is írt arról az információi alapján kedden, hogy Budapest is szóba került egy esetleges Zelenszkij-Putyin-találkozó helyszíneként.

A Politico szerint Orbán és Donald Trump jó személyes kapcsolata szerepet játszik abban, hogy az amerikai kormány Budapestet szemelte ki a találkozóhoz. A Fehér Ház szóvivője egyelőre nem reagált a lapnak az üggyel kapcsolatos kérdéseire.

Az információk szerint az amerikai titkosszolgálat készül a Magyarországon megtartani tervezett csúcstalálkozóra. A titkosszolgálat gyakran több helyszínt is felderít előre, de a lap forrásai szerint jelenleg Budapest tűnik a Fehér Ház első számú választásának.

Az orosz elnök hétvégi közös sajtótájékoztatújukon azt mondta Trumpnak, ő Moszkvát részesítené előnyben, Emmanuel Macron francia elnök pedig Genfet javasolta találkozóhelyként. A svájci külügyminiszter mentességet is ígért Putyinnak a rá háborús bűnök gyanúja miatt kiadott nemzetközi elfogatóparancs alól, ha a béketárgyalásokat a semlegességéről ismert országban folytatják.

(24 nyomán)