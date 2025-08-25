Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. augusztus 25. 18:50 ::

"Két hét alatt rend": megjelent a gyrosbűnözés is

Tombol a rend Miskolcon is. Megjelent a gyrosbűnözés.

Rablás miatt folytat eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 29 éves helyi férfival szemben. A gyanúsított augusztus 21-én hajnalban Miskolcon, a Kazinczy Ferenc utcában megfenyegetett egy fiatalembert, ha nem adja át a nem sokkal korábban vásárolt gyrosát, akkor megkéseli. A sértett a beígért erőszaktól tartva átadta az ételt – írja a police.hu



Nagyon megkívánhatta az erőforrás (forrás: meatwave.com)

A bejelentést követően a rendőrök másnap azonosították, majd elfogták a támadót. A Miskolci Rendőrkapitányság őrizetbe vette a férfit, és kezdeményezte letartóztatását is.