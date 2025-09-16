Anyaország :: 2025. szeptember 16. 13:20 ::

Szolgálati fegyverével lett öngyilkos egy kétgyermekes anya a NAV pécsi épületében

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal alkalmazottja a munkahelyén, szolgálati fegyverével vetett véget életének péntek délután Pécsen – közölte a bama.hu Baranya vármegyei hírportál. A nő két kiskorú, egy tíz- és egy tizennégy éves gyermeket hagyott hátra.

A hatóság pécsi, Ágoston téri központjában a nő a lövés idején egyedül tartózkodott az irodában, a tragédia körülményeit a rendőrség még vizsgálja.

„Az eset körülményeinek a vizsgálata folyamatban van. A NAV mindenben támogatja az érintett családot. A hivatal a hozzátartozókra tekintettel és kegyeleti okokból ezen túl további információval nem szolgálhat” – közölte a hírportál megkeresésére a NAV.

Nem ez az első ilyen eset a hivatalnál, néhány éve a hatóság székesfehérvári bevetési egységének munkatársa is önkezével vetett véget életének szolgálati fegyverével, írja az Index.