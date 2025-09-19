Anyaország :: 2025. szeptember 19. 09:14 ::

Nézőpont: a Tisza-szavazók 55 százaléka támogatja a többkulcsos adóemelést

A Tisza Párt támogatóinak több mint fele támogatja, hogy a bruttó 416 ezer forint felett keresők a jelenleginél nagyobb arányú adót fizessenek, azaz Magyar Péter szavazóinak többsége egyetért az adóemeléssel járó többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésével - derült ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából, amelynek részleteit pénteken közölték az MTI-vel.

A közelmúltban adóemelési tervekről szóló dokumentum szivárgott ki a Tisza Párt környezetéből, amely szerint kormányra kerülésük esetén bruttó 416 ezer forint felett 22 százalékra emelnék a személyi jövedelemadót - olvasható a közleményben. Hozzátették, hogy nem sokkal később jelent meg az a felvétel, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke a párt egyik zártkörű fórumán beszélt a progresszív személyi jövedelemadó bevezetésének szükségességéről.

A Nézőpont szerint Magyar Péter azóta "minden erejével" cáfolni igyekszik többkulcsos adóemelési terveit, a kiszivárgott elképzelések és a pártelnök állításai közötti ellentmondás viszont zavart okozhatott saját szavazóinak körében.

A Nézőpont Intézet szeptember 8. és 10. között 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készített közvélemény-kutatásából ugyanis az derül ki, hogy a Tisza Párt elnökével még saját szavazóinak abszolút többsége sem ért egyet, hiszen továbbra is támogatják a munkavállalók - egyes számítások szerint - kétharmadát hátrányosan érintő progresszív adózást és adóemelést.

A kutatás szerint a Tisza Párt támogatóinak 55 százaléka inkább támogatná, hogy a bruttó 416 ezer forint felett keresők nagyobb arányú adót fizessenek, 39 százalékuk nem ért ezzel egyet, míg azon Tisza-szavazók aránya, akik nem tudnak vagy nem akarnak állást foglalni a kérdésben, mindössze 6 százalék - áll a felmérésben.

Orbán szerint minden progresszív adó tele van stiklikkel

Minden progresszív adó szükségszerűen bürokratikus, nehézkes, tele van stiklikkel - hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Orbán Viktor kiemelte: az egykulcsos adót azért kedvelik a magyarok, és "állnak ki mellette", mert ha egykulcsos az adó, akkor kevesebb adót fizetsz, mint ha többkulcsos, illetve progresszív.

A progresszív adót a 19. században a kommunisták találták ki. Ha keresni akarják a forrásvidékét ennek a gondolatnak, akkor ott, Marxnál kell kapizsgálni - emlékeztetett a kormányfő.

Kiemelte ugyanakkor: a Tisza szavazóinak több mint fele a progresszív adót akarja, a kormánypárti szavazók és a középen állók többsége azonban ezt nem akarja. "De én megértem, hogy a Tisza nevű párt és annak az elnöke nem nagyon tud mást képviselni, mint amit a saját szavazói többsége akar" - jegyezte meg.

Van egy bizalmi kérdés az egész mögött, mert nemcsak az a kérdés, hogy ki mit akar, hanem hogy mit vall be. És ez már egy bizalmi kérdés, és a Tiszánál kiadták a parancsot, hogy nem szabad megmondani, hogy mire gondolnak és mire készülnek, mert akkor elvesztenék a választásokat - figyelmeztetett Orbán Viktor.