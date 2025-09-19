Anyaország :: 2025. szeptember 19. 09:40 ::

Orbán: "mit rendezel te le?"

Magyarország jogállam, egy volt vezérkari főnök sem járkálhat fegyverrel, és fenyegetheti az embereket - jelentette ki a miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió, Jó reggelt Magyarország! című műsorában.

"Ha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, akkor nekem például ágyúval kéne járni" - reagált Orbán Viktor arra a felvetésre, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök és Magyar Péter, a Tisza elnöke is azt sugallta, hogy komoly fenyegetéseket kaptak, de a rendőrség ezzel nem foglalkozott kellően, ezért tartott Ruszin-Szendi Romulusz a sajtóhírek szerint pisztollyal az oldalán lakossági fórumot.

Orbán Viktor ezt az érvelést nevetségesnek nevezte, és hangsúlyozta: ha valakinek magától nincs annyi esze, hogy belássa, hogy ha közszereplést vállal, emberek közé megy, akkor nem hordhat magával fegyvert, akkor nagyon helyes, hogy a hatóság emlékezteti arra, "hogy ilyen nincs, ez nem lehetséges".

A miniszterelnök úgy értékelt: a "fegyver önmagában sem néz ki jól", de a hozzá fűzött kommentárok, amit a volt vezérkari főnöktől hallottak - "hogy neki viszket a tenyere, hogy ő ki van erre képezve, meg ő le tudná ezt rendezni" - "fájdalmasabbak".

"Mit is, kedves barátom, mit rendezel te le? Azért nem az őserdőben élünk, álljon meg a menet, mit rendezel te le? Az a helyzet, hogy ez egy jogállam, szabályok vannak. Te nem lövöldözhetsz, mert te vezérkari főnök voltál, és nagyfiú vagy, és te fenyegeted az embereket. Hát hogy jössz te ehhez? Itt Magyarországon van egy személy- és jogvédelem. Az a helyzet, hogy te nem teheted meg, hogy bárkit fenyegetsz, hiába viszket a tenyered. Különösen nem, amikor sok emberhez beszélsz, ezzel te nem dicsekedhetsz, ilyen nincs. Mert te nem állsz a többi állampolgár fölött, akkor se, ha vezérkari főnök voltál. Téged nem illetnek meg különleges jogok ezért. Te egy vagy közülünk. Fogadd el a szabályokat, ne járkáljál fegyverrel, barátom. És ha nincs magadtól ennyi eszed, akkor a hatóság majd erre emlékeztet. Azért mégis Magyarországon minden állampolgárt azonos jogok illetnek meg. Nincs sehova se beleírva, se az alkotmányba, se a törvényekbe, hogy a vezérkari főnöknek viszkethet a tenyere, ki van képezve, lerendezheti, és fegyvert hordhat magával." - mondta Orbán Viktor.

Internetes agresszió miatt feljelentést tett a honvédelmi miniszter



Internetes agresszió miatt feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen a honvédelmi miniszter. Ezt maga Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte pénteken a Facebook-oldalán.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: a feljelentést nem azért tette meg, mert megsértve érezné magát vagy nem viselné el az internetes agressziót, hanem azért, mert "egy normális, egymásra figyelő és egymással értelmes párbeszédben élő országban érdemes élni".

"Ezért felelősséget is érzek, és fontosnak tartom azt, hogy állítsuk meg azt az áradó gyűlöletet, amit az elmúlt egy évben a Tisza nevű politikai blöff ránk szabadított" - fogalmazott a tárcavezető.

Hangsúlyozta, hogy egyértelműen kapcsolható a Tisza megjelenése ahhoz a féktelen gyűlölethullámhoz, amely nem szolgálja Magyarország érdekét; ez nem szolgálja a közösségünk érdekét, és ezért megálljt kell ennek parancsolni.

"Ezért feljelentést tettem, hiszen nem hagyhatjuk, hogy hazánkat elárassza a tiszás gyűlöletcunami" - közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

(MTI)