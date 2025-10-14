Anyaország :: 2025. október 14. 16:25 ::

Tömeges szóváltás volt vasárnap hajnalban Miskolcon

Két társaság szóváltásba keveredett Miskolc belvárosában vasárnap hajnalban. Mentők is kivonultak a helyszínre, írja a Minap.hu.

Vasárnap hajnalban egy incidenshez riasztották a hatóságokat Miskolcon, akik rekordidő alatt, mindössze két percen belül a helyszínre érkeztek. Az eset során a Miskolci Önkormányzati Rendészet és a rendőrség munkatársai közösen intézkedtek, és gyors fellépésüknek köszönhetően sikerült időben megfékezni a kialakult helyzetet. A gyors reakció a Miskolcon megújult térfigyelő rendszernek is köszönhető, amely lehetővé tette, hogy a hatóságok azonnal értesüljenek a történtekről, és összehangoltan lépjenek fel - írta Miskolc alpolgármestere a közösségi oldalán.