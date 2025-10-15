Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. október 15. 09:50 ::

Cigány uzsora: 150 ezres kölcsönre hétmilliós "kamat"

Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen, akik tizenhárom éven keresztül követelték vissza az egyszeri százötvenezer forintos kölcsönt.

A vádirat szerint a vádlottak házastársak, akik 2016. év végén, illetőleg 2017. év elején a velük azonos borsodi településen lakó, anyagilag kiszolgáltatott helyzetű nőnek három alkalommal, esetenként ötven, összesen százötvenezer forintot adtak kölcsön, melynek többszörösét követelték vissza tőle.

A sértettnek 2018. január hónaptól 2023. decemberéig havonta százezer forint törlesztőrészletet kellett megfizetnie. A pénzért a vádlottak felváltva mentek el hozzá. 2023 decemberében a sértett már közölte, hogy mindent kifizetett, mire a férfi vádlott azt mondta, hogy egészen 2029. év végéig kell fizetnie, havonta százezer forintot, majd megfenyegette, hogy ő bárkinek elvágja a torkát, aki nem adja meg neki a pénzét.

A sértett családtagjai végül is nem engedték, hogy továbbra is fizessen. A vádlottak az eltelt időszakban több mint hétmillió forint kamatot fizettettek meg vele.

Az ügyészség a vádlottak közül a büntetett előéletű férfival szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást, a szintén büntetett előéletű nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott - közölték honlapjukon.