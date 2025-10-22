Anyaország, Gazdaság :: 2025. október 22. 09:50 ::

KSH: 4,5 százalék a munkanélküliségi ráta

2025 szeptemberében a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 669 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 218 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A 2025. július-szeptemberi háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 679 ezer volt, 29 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 21 ezerrel, 2 millió 470 ezerre, míg a nők esetében 2 millió 209 ezerre mérséklődött - közölte a KSH.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 504 ezren dolgoztak, ami 41 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 103 ezer volt.

A 15-64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,4 százalék volt. Ez az érték a férfiak esetében 78,8 százalékot, a nők körében pedig 71,9 százalékot mutatott.

A 15-74 éves munkanélküliek átlagos száma 221 ezer, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalék volt július-szeptemberi időszakban.

A férfi munkanélküliek száma 120 ezer, a nőké 101 ezer volt. A ráta a férfiak esetében 4,6 százalék, a nők körében 4,4 százalékos értéket mutatott, gyakorlatilag megegyezett az előző év július és szeptember közötti értékkel.

A munkakeresés átlagos időtartama 11,2 hónap volt, a munkanélküliek 45,6 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 29,3 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A KSH a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatait idézi, amelyek szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. szeptember végén az egy évvel korábbihoz képest 3,6 százalékkal, 220 ezer főre mérséklődött.

(MTI)