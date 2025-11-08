Gerhard Karner osztrák belügyminiszter „egyszerűen hamisnak” nevezte azt a vádat, miszerint Ausztria beutazási tilalmat vezetett volna be a Ferencváros szurkolói ellen – derült ki a Külügyminisztériumnak küldött leveléből.
Ahogy megírtuk, október 23-án az osztrák–magyar határon megállítottak egy vonatot, melyen mintegy 600 Fradi-szurkoló utazott a Red Bull Salzburg elleni Európa-liga-mérkőzésre. A vonat nem folytathatta útját Hegyeshalom közelében, végül visszaindult Budapestre.
Szijjártó Péter külügyminiszter a közösségi oldalán „felháborítónak és botrányosnak” nevezte az esetet, Karner viszont hangsúlyozza, hogy a vonatot azért állították meg, mert a fedélzeten pirotechnikai anyagot szállítottak, melyet az utazás során többször is felhasználtak. Kiemelte, hogy az utasok biztonsága miatt nem folytathatta a szerelvény az útját.
– Szeretném hangsúlyozni, hogy az osztrák biztonsági hatóságok sem nem rendelték el a magyar szurkolók vagy a magyar rendőrök belépésének megtagadását, sem nem fenyegették meg őket – folytatta az osztrák belügyminiszter.
A magyar rendőrségnek pedig köszönetet mondott Karner, amiért megakadályozták, hogy „a nyilvánvalóan erőszakos futballhuligánok megzavarjanak egy békés futballmérkőzést”. Továbbá Szijjártó Pétert felszólította, hogy tartózkodjon a hamis állításoktól – számolt be a Krone Zeitung nyomán az Index.