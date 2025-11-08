Anyaország, Sport :: 2025. november 8. 19:38 ::

Az osztrák belügyminiszter felszólította Szijjártót, hogy tartózkodjon a hamis állításoktól

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter „egyszerűen hamisnak” nevezte azt a vádat, miszerint Ausztria beutazási tilalmat vezetett volna be a Ferencváros szurkolói ellen – derült ki a Külügyminisztériumnak küldött leveléből.



Krone-illusztráció, fotó: Jöchl Martin

Ahogy megírtuk, október 23-án az osztrák–magyar határon megállítottak egy vonatot, melyen mintegy 600 Fradi-szurkoló utazott a Red Bull Salzburg elleni Európa-liga-mérkőzésre. A vonat nem folytathatta útját Hegyeshalom közelében, végül visszaindult Budapestre.

Szijjártó Péter külügyminiszter a közösségi oldalán „felháborítónak és botrányosnak” nevezte az esetet, Karner viszont hangsúlyozza, hogy a vonatot azért állították meg, mert a fedélzeten pirotechnikai anyagot szállítottak, melyet az utazás során többször is felhasználtak. Kiemelte, hogy az utasok biztonsága miatt nem folytathatta a szerelvény az útját.

– Szeretném hangsúlyozni, hogy az osztrák biztonsági hatóságok sem nem rendelték el a magyar szurkolók vagy a magyar rendőrök belépésének megtagadását, sem nem fenyegették meg őket – folytatta az osztrák belügyminiszter.