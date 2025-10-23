Sport :: 2025. október 23. 21:50 ::

Kiderült, miért nem engedték be Ausztriába a ferencvárosi szurkolók különvonatát

Egy osztrák lap szerint azért nem engedték be Ausztriába a ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot, mert a drukkerek pirotechnikáztak, és nem viselkedtek megfelelően. A salzburgi rendőrség szóvivője szerint a magyar hatóságok hozták meg a végső döntést. Az FTC közleményben ítélte el a történteket, a klub jogi lépéseket kíván tenni az ügyben.

Mint ismert, az osztrák hatóságok nem engedték be a ferencvárosi szurkolók különvonatát Ausztria területére, ám ennek pontos okáról egyelőre keveset lehetett tudni.

A Salzburger Nachrichten szerint azonban a szerelvény azért nem léphette át a határt, mert a szurkolók pirotechnikai eszközöket használtak, valamint nem utazáshoz megfelelő magatartást tanúsítottak.

A salzburgi hatóság szóvivője szerint a magyar rendőrség mondta ki a végső döntést az ügynél.

„A Ferencvárosi Torna Club megdöbbenve értesült arról a hírről, mely szerint az osztrák belügyminisztérium döntése alapján a csütörtöki RB Salzburg – FTC labdarúgó UEFA Európa-liga főtábla mérkőzésre igyekvő, ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot – indoklás nélkül – visszafordították a magyar–osztrák határról. A szégyenletes eljárás a legrosszabb osztrák elnyomás éveit idézi, érthetetlen, elfogadhatatlan és rendkívül sportszerűtlen. Mi sosem voltunk ilyen házigazdák… A szükséges jogi lépéseket a klub meg fogja tenni” – írja közleményében a klub.

Arról is beszámoltunk, hogy bekérette Ausztria budapesti nagykövetét a Külügyminisztériumba Szijjártó Péter tárcavezető, miután a ferencvárosi szurkolókat Salzburgba szállító különvonatot nem engedték át az osztrák–magyar határon. A miniszter szerint a vasúttársaság és a rendőrség egymásra mutogattak.

(Index)