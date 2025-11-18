Anyaország :: 2025. november 18. 14:13 ::

Az Országgyűlés megtiltotta a műhús előállítását és forgalomba hozatalát

A parlament 140 igen, 10 nem szavazat és 18 tartózkodás mellett elfogadta a műhús előállításának és forgalomba hozatalának tilalmáról szóló törvényjavaslatot.

A műhús előállításának és forgalomba hozatalának tilalmáról szóló törvényjavaslat a laboratóriumi hús előállítása és forgalomba hozatala tekintetében általános tilalmat fogalmaz meg, az emberi egészség és a környezet védelme, valamint az agrárium fenntartható termelése és a hagyományos vidéki életforma védelmének szükségessége érdekében.

(MTI)