2025. november 21. 11:50

Felkészítik az Angyalföld kocsiszínt a CAF-villamosok fogadására és tárolására

Megkezdik az Angyalföld kocsiszín felkészítését a modern CAF-villamosok fogadására és majdani tárolására, első lépésként a remíz déli részén található hurokvágányokat, valamint egy kapcsolódó egyedi kitérőt cserélnek ki - tájékoztatta a BKV pénteken az MTI-t.

Közleményük szerint a munkák tervezetten december 14-éig tartanak majd.

A CAF-villamosok folyamatosan érkeznek Budapestre, az 51 darabos flotta hosszú távú tárolásához és hatékony üzemeltetéséhez szükség van BKV-kocsiszínek átalakítására - írták.

Emlékeztettek, a Fővárosi Közgyűlés október 29-i ülésén döntött a projekt közbeszerzési eljárásának megindításáról. Annak megvalósulásáig a BKV - saját forrásból - elvégzi az előkészítő munkálatokat.

A társaság tájékoztatása szerint az Angyalföld kocsiszín jelenleg nem alkalmas teljes mértékben a CAF-ok mozgatására és karbantartására. A szombaton kezdődő munkálatok célja, hogy a villamosok számára megteremtse a feltételeket: kicserélik a villamosok mozgatásához szükséges hátsó hurokvágányokat és a déli kapu felőli oldalon csatlakozó, azonos görbületű egyedi kitérőt. Megújítják a rossz állapotú vágányt, ágyazatot és talpfákat is - olvasható.

Mint írták, a korszerűsítés különlegessége, hogy a cserélt ív a budapesti vágányhálózat egyik legkisebb sugarú íve (18 méter sugarú), amelyhez a síneket a beépítés előtt meg kell hajlítani, ezt a tervek szerint a helyszínen végzi el a kivitelező. Ez egy ritka és nagy precizitást igénylő művelet. A kitérő is helyspecifikus tervekkel készült, egyedi kialakítású hajlással rendelkezik majd.

A BKV kitért arra is, az elmúlt években a budapesti villamos infrastruktúra több pontján végeztek már hasonló, a modern, alacsony padlós CAF-villamosok fogadásához szükséges felújításokat. Megújultak az 50-es villamosvonal áramátalakítói, valamint megtörtént a vontatási földkábel és felsővezeték-hálózat részleges felújítása is. A hűvösvölgyi vonalon pályafelújításokat végeztek, akadálymentesítettek több megállót, megerősítették az áramellátási lég- és földkábel hálózatot, és felsővezeték tartó oszlopokat cseréltek - írták.