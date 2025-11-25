Anyaország :: 2025. november 25. 17:00 ::

"Egyre többen ismerik fel, hogy a Fidesz és a Tisza is egy tőről fakad, egy urat szolgál"

Ábrahám Barnabás történész, publicista neve jól ismert a nemzeti radikális olvasótábor előtt. Magvas, lényeglátó írásait sokan olvassák hétről hétre. A 2026-os országgyűlési választáson Komárom-Esztergom vármegye 3. választókerületében a Mi Hazánk színeiben indul képviselőjelöltként. A Magyar Jelen interjúja.

– Miért éppen Komárom-Esztergom vármegyében indul a választáson?

– Családom anyai ágon tősgyökeres bánhidai, illetőleg bicskei, felmenőim innen és a környékbeli településekről származnak. Dédapám a tatabányai vízműnél dolgozott, és halt hősi halált a városért: 1944 karácsonyán éppen munkába indult az óvóhelyről, amikor egy szovjet katona lelőtte. A gyökereim tehát idekötnek, jelenleg is Tatabányán élek. A Mi Hazánk Mozgalomban is a kezdetektől aktívan dolgozom: a hármas választókerületben én alapítottam meg a szervezeteket, és vármegyei elnökként is én vezetem a területet. Ez már a második választás, amin indulok, 2022-ben is a Mi Hazánk képviselőjelöltje voltam.

– Tehát van összehasonlítási alapja az elmúlt választási ciklusokról. Milyen változásokat tapasztal a mostani kampányban?

– Az igazi kampány még el sem indult, de az első utcafórumok, aláírásgyűjtések alapján határozottan azt érzékelem, hogy nagymértékben növekszik a támogatottságunk. Ami nem is csoda, hiszen egyre többen felismerik, hogy a Fidesz tizenöt évnyi kormányzása alatt csak a globális érdekeket szolgálta ki a magyar érdekek rovására, a Tiszáról pedig Magyar Péter első megszólalása után világosan látszott, hogy zsákutca, a magyarok átverésére szerveződött alakulat.

– Hogy tapasztalhatják meg a mindennapokban a komáromi, oroszlányi, kisbéri vagy bábolnai választók a globalizmus hátrányait?

– A mi generációnk, a harmincasok elsősorban úgy, hogy becsületes munkával is nehezen jutnak egyről a kettőre. Hogy a generációt felnevelő szülők közül sokaknak nyakig el kellett adósodniuk devizahitellel, hogy fedelet biztosítsanak a család feje fölé, hogy a multik az utolsó csepp munkaerejüket is kifacsarják belőlük a három–négy műszakos gyári munkában, és feleannyit sem fizetnek, mint amennyit egy német vagy amerikai munkásnak fizetnének ugyanazért a munkáért.

– Mi a legégetőbb probléma a választókerületében?

– A legsúlyosabb probléma a közbiztonság kérdése. Radikálisan növekszik a regisztrált bűnelkövetések száma. A lakosság biztonságérzete sokat romlott az elmúlt években. Azt tapasztalják, hogy a rendőrség sokszor kesztyűs kézzel bánik a bűnözőkkel. Az országos adat szerint tavaly már meghaladta a kétszázharmincezret a bűnelkövetések száma, pedig 2021-ben volt már százötvenezer is. Vármegyei adatokat nézve a 2019-es 3660 regisztrált bűncselekményhez képest tavaly már 5067 bűncselekményt rögzítettek. Ez riasztó, majdnem negyvenszázalékos növekedést mutat, mégis, a 2025. júniusi vármegyei közgyűlésen egyedül a Mi Hazánk nem fogadta el az éves rendvédelmi beszámolót. A Mi Hazánk a Bűnvadászok támogatásával, sok-sok közösen végrehajtott akcióval bizonyította, hogy elszánt a bűnözői körök megfékezésében. Nagyon népszerű volt az a Bűnvadászok-fórum is, amelyet október 22-én tartott a csapat Tatabányán, Tatán, Kisbéren, Oroszlányon és Komáromban.

– Milyen témák vannak még a Mi Hazánk vármegyei sürgősségi listáján?

– Mivel a mi vármegyénk egy iparilag fejlettnek számító régió, ezért különösen fontos a környezetvédelem területe. A helyieket nagyon aggasztja az Oroszlány és Pusztavám között található, ún. Cica-homoki bányató (VI-os bányatelep) veszélyes hulladékkal való feltöltése, amelyet rekultivációnak neveznek. Egy tatabányai cég kapott erre engedélyt, de ez az elhagyott bánya, ahol egyébként már spontán vizes élőhely alakult ki, a Vértes fokozottan védett vízgyűjtőjének területén található, így a talajba szivárgó mérgező vegyületek az amúgy is csökkenő vízbázist veszélyeztetik. Hogy adhattak erre engedélyt, és miért nem jött el a jelenlegi fideszes országgyűlési képviselő, Czunyiné dr. Bertalan Judit arra a lakossági fórumra, melyet ebben a témában rendeztek? De kaptam levelet más környezetvédelmi témában is, mely szerint Komáromba szállítanak a debreceni akkumulátorgyárakból kikerülő hulladékanyagokat, amelyeket ott nem engednek elhelyezni. Magyarországból nem lehet hulladéklerakót csinálni – ez a Mi Hazánk álláspontja!

– A Mi Hazánk egyik központi témája a vendégmunkás-invázió is.

– Igen, és a mi vármegyénkben is tapasztalható, hogy egyre többen vannak. A Fidesz azzal dicsekszik, hogy nálunk nincs illegális migráció. De mit érünk vele, ha van „legális”? Csak a neve más: vendégmunkás. Orbán Viktor két plusz két év vendégmunka után már az állampolgárságot is megígérte a kelet-ázsiaiaknak egy német lapnak adott interjúban. A Fidesz gátlástalanul kiszolgálja a multikat, és nem támaszt elég szigorú feltételeket a vendégmunkások importjával szemben, pedig törvényhozóként ez kutyakötelessége lenne. A Mi Hazánk nemcsak a vendégmunkások behozatala ellen lép fel, hanem a multik fokozottabb megadóztatása és az oligarchaadó is szerepel a terveink között. Nem vagyunk az ipari fejlődés ellen, de követeljük a méltányos közteherviselést és a magyar érdekek szem előtt tartását. Fel kell ismerni, ha a globalista érdekek nem szolgálják a magyarok érdekeit, és ez ellen határozottan fel kell lépni.

– Milyen a Mi Hazánk ismertsége a választókerületben?

– Jól állunk, minden tízezer fős településben van önkormányzati képviselőnk, kivéve Tatát. A vármegyei önkormányzatban Lantos János és én képviseljük a Mi Hazánkat. Az itt élők tudják, hogy a Mi Hazánk következetesen kiáll a vármegyében élők érdekeiért, ezért növekszik a támogatottságunk. Tehát a Mi Hazánkra adott szavazatok jelentős emelkedésére számítok, de minden egyes százalékért keményen megdolgozunk. Mind többen ismerik fel, hogy a Fidesz is, és a Tisza is egy tőről fakad, egy urat szolgál: a globális érdekeket, amely ellen egyedül a Mi Hazánk emeli fel szavát következetesen. Már nagyon sok ügyet vittünk sikerre, a választók megbízhatnak munkánkban, nem fognak csalódni.

– Ha éppen nem politikával foglalkozik, vagy ír, akkor mivel tölti az idejét?

– Több hobbim, kreatív elfoglaltságom is van, csak az idő nagyon kevés, nem hiába mondják, hogy az egyik legértékesebb dolog a világon. Két világháború közötti, ’45 után bezúzásra ítélt antikvár könyveket gyűjtök, olvasok, úszom, nagyon szeretem a videójátékokat és a filmeket is. Ha már szóba került az írás is, igyekszem minél szélesebb portfóliót kialakítani a munkáimban, nem kizárólag a politikára koncentrálni. Van történelmi könyvajánló, de filmelemző rovatom is.