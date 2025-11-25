Anyaország, Olvasói levelek :: 2025. november 25. 22:05 ::

Napi drogpiac a VII. kerületben - a hatóság tétlen szemlélőként asszisztál

Olvasónk írja:

A kormány nagy csinnadrattával bejelentette, hogy keményebben lép fel a drog ellen, de ebből a VII. kerület utcáin semmi nem látszik. Miközben országos hír lett a diszkórazziából, ahol több száz fiatalt vegzáltak, hogy a végén alig pár fogyasztót mutogathassanak eredményként, addig itt minden reggel ugyanúgy zajlik minden, mintha az egész szigorítás csak egy kirakatakció lenne.

A valóság az, hogy 9 és 11 óra között minden kapualjban ég a crackpipa. A kristály szétosztása nyíltan folyik, a szag terjeng, a mozgás zavartalan. A Nefelejcs utca 4. alatt rendszeresen 3–4 férfi és ugyanennyi nő gyűlik össze, bemennek a lépcsőházba, elosztják a kristályt, és sokszor helyben fogyasztanak is. A Bethlen Gábor utca 4. és 5. gyakorlatilag a fő elosztó pont: minden nap ugyanabban az időben érkezik a "madár" a nagyobb mennyiséggel, bent szétmérik, kint pedig már használják is. A Garay utca 13–15. környékén a drog mellé szervezett prostitúció is társul, a mozgás és a portaszolgálat viselkedése alapján ezt nehéz lenne tagadni. A Garay 19. és 20. alatt pedig állandó a beosonás, osztozkodás, fogyasztás, mindez hónapok óta változatlanul.

Ma végre megjelent egy csoport önkormányzati rendész, és azt hittem, talán valaki végre észrevette, hogy a környék lassan összeomlik. Ezzel szemben kiderült, hogy nem a drogos bandázás, nem a kristályos reggeli csúcsforgalom, hanem egy szabálytalanul pakoló kisteherautó miatt jöttek. Mintha a rendszer direkt azt mutatná, hogy a nyílt utcai dílerkedés belefér, de a rakodás már nem. Nehéz nem arra gondolni, hogy valakik következetesen félrenéznek.

Nem tudom, mennyibe kerül egy látványos diszkórazzia, hány száz rendőr és mennyi munkaóra kell hozzá, de azt biztosan látom, ide elég lenne néhány ember, akik egyszer végigsétálnak ezeken az utcákon reggel. Pontosan azt látnák, amit én minden nap, szervezett, folyamatos, zavartalan drogkereskedelmet, amire a jelenlegi rendszer még csak nem is próbál reagálni. Ez így egyszerűen tarthatatlan.