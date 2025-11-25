Anyaország :: 2025. november 25. 17:56 ::

Pintérnek 15+4 év után is van bőr a képén: "az egész ország jól járt velem, megjelent a rend és a biztonság"

A pedagógus hivatás erkölcsi megbecsültségét elősegítettük, de ennek kivívása a tanárok munkáján múlik – mondta Pintér Sándor a parlament kulturális bizottságának meghallgatásán kedden, ahol az éves munkájáról kellett beszámolnia. A köznevelés 2022 májusa óta tartozik a Belügyminisztériumhoz.

Pintér Sándor szerint jelentős javulásokat értek el az oktatás terén az előző évhez képest. Nálunk a gyerek az első, egyenletes számonkérésekre van szükség – mondta. Kiemelte, hogy a mobiltelefonok használatát korlátozták az oktatási intézményekben, ez pozitív változásokat hozott. Javultak a szünetekben a szociális kapcsolódások, több időt töltöttek egymással a diákok – mondta a belügyminiszter. Szerinte a digitális képzésre óriási szükség van, csak az a lényeg, hogy azt a tanár irányítsa.

Ezután az előző évi ígéreteit vette sorba. Először, hogy a pedagógusok a diplomás átlagbér 80 százalékát keressék. Február első hetében ezt száz százalékosan fogjuk teljesíteni – mondta Pintér. A tanártovábbképzési rendszer átalakítását is végrehajtották, mondta, a Nemzeti Alaptantervből levizsgáztatták a pedagógusokat. Szerinte ebből az derült ki, hogy sok esetben nem olvasták el ezt a dokumentumot. Ma már úgy tudják kritizálni, hogy legalább tudják, mi van benne – mondta Pintér, aki szerint azóta kevesebb kritika is érkezik az Alaptantervre, hiszen a tanárok válaszokat kaptak a kérdéseikre.

Tanfelügyeleti ellenőrzéseket is végrehajtottak, ezek az eddigieknél jobb eredményeket mutattak. Pintér az iskolaőrökről is beszélt, azt mondta, bár a rendszer létrehozását sokan kritizálták, az beváltotta az ígéreteit: 998 fő lát el jelenleg iskolaőri feladatokat, 2008 főre bővítik a számukat jövőre. Nőtt az iskolapszichológusok száma, emelkedett a gyógypedagógusok száma – tette hozzá.

A teljesítményértékelési rendszerről azt mondta: mindent, ami mérhető, mérni kell, és ami nem mérhető, azt mérhetővé kell tenni. Pintér továbbra is támogatja, hogy a kiemelkedő teljesítményeket elért tanárok plusz juttatást kapjanak, szerinte sok panasz nem is érkezett a bevezetett teljesítményértékelési rendszerre. Tavaly tavasszal derült ki, hogy a 2024–2025-ös tanévtől elindul a közoktatásban dolgozók új teljesítményértékelési rendszere. A pedagógusok maximum 100 pontot érhetnek el, az számít kiemelkedő teljesítménynek, ha valaki 80 pontnál jobb eredményt ér el, 50–80 pont között átlagos teljesítményt kapnak a tanárok, 50 pont alatt fejlesztendő teljesítményűnek minősülnek.



Fotók: Hevesi-Szabó Lujza / Telex

Pintér Sándor beszámolója után ellenzéki képviselők is kérdezhettek meghatározott időkeretben a belügyminisztertől. A sort Kálmán Olga, a DK képviselője kezdte. Megkérdezte, mekkora ma Magyarországon a pedagógushiány. Pintér szerint kérdés, ki mondja, hogy pedagógushiány van, és mire alapozza ezt. Szerinte az oktatási eredmények nem függenek össze külföldön sem a pedagógushiány mértékével. Hozzátette, hogy Magyarországon egy pedagógusra 10 gyermek jut, Hollandiában ez a szám 16. Az unió felől van egy elvárás, hogy zárjuk be a kis létszámú iskolákat, ezt csak részlegesen tudjuk végrehajtani – mondta Pintér. Kálmán Olga arra is kíváncsi volt, van-e elég szakképzett pedagógus az SNI-s gyerekek ellátására. 11 100 fő gyógypedagógus van, ez jelentős fejlődés – mondta Pintér. Kálmán Olga azt is megkérdezte, tervezik-e az óvodák államosítását. Nem gondolkodunk az óvodák államosításában – válaszolta egyértelműen a belügyminiszter.

Szabó Szabolcs arra volt kíváncsi, hogy a pedagógusok munkáját segítő szakemberek fognak-e kapni fizetésemelést. A 2026-os költségvetésben erre irányuló terv nem szerepel – mondta Pintér.

Tóth Endre képviselő a szentesi Horváth Mihály Gimnázium helyzetéről kérdezte a belügyminisztert. Azt mondta, ebben az iskolában drasztikusan csökkent a jelentkező diákok száma, bezáratták a drámatagozatosok kellékes szertárját, ezeket az új igazgató érkezésére vezette vissza. Pintér azt mondta, egy-egy iskolaigazgató tevékenységét nem tudja figyelemmel kísérni, de azt ígérte, kivételt fog tenni, és megnézi a konkrét helyzetben az iskolaigazgató munkáját. Erre január 15-ig fog választ adni.

Tóth Endre azt is megkérdezte, hogy ki járt jól azzal, hogy Pintérre bízták a Belügyminisztérium vezetését. A belügyminiszter szerint ő rengeteg munkát kapott, de a személyével az egész ország jól járt:

megjelent a rend, a biztonság, a következetesség.

Azt ígéri, lemond, ha egy általa kinevezett rendőri vezető hibázott a Szőlő utcai ügyben

Nagyon alapos és nagyon pontos vizsgálatot ígér a belügyminiszter, miután Orbán Viktor hétfőn a parlamentben bejelentette, hogy vizsgálatot rendelt el azzal kapcsolatban, hogy a rendőrségnek miért nem sikerült korábban elfognia Juhász Péter Pált, a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját. Az éves parlamenti meghallgatásán Pintér Sándor azt mondta, lemond a posztjáról, ha kiderül, hogy egy általa kinevezett rendőri vezető hibázott az ügyben.

(Telex nyomán)