Anyaország :: 2025. november 27. 16:16 ::

BKK: jön a Bubi harmadik generációja

Célegyenesbe ér a fővárosi közösségi kerékpáros szolgáltatás, a Bubi harmadik generációja, miután a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntése értelmében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megkötheti a szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével - közölte a társaság csütörtökön az MTI-vel.

Közleményükben kiemelték: azon dolgoznak, hogy minél rövidebb ideig tartson az átállás az új rendszerre.

A BKK a szerződéskötési moratórium lejárta után, várhatóan december közepén megkötheti a szerződést a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, és megkezdheti a "minden eddiginél nagyobb és korszerűbb" szolgáltatás előkészítését. Az új flotta a szerződéskötést követő hat hónapon belül jelenhet meg a budapesti utcákon - írták.

Emlékeztettek: a társaság jelenlegi szolgáltatási szerződése december 23-ig érvényes, november 23-ától a havi bérletek már nem újultak meg automatikusan, és a BKK bevezette a téli MOL Bubi-bérletet, amely 500 forintért elérhető, és a korábbi bérletkonstrukciókkal megegyező feltételekkel rendelkezik, azaz egy bérlettel 30 percig ingyenesen lehet kerékpározni.

A téli bérlet - függetlenül a megvásárlás napjától - december 23-án jár le, a társaság pedig a közlemény szerint jelenleg is azon dolgozik, hogy azt követően is hasonló feltételekkel működjön a szolgáltatás, illetve hogy minél rövidebb időt vegyen igénybe az átállás az új rendszerre .

"Az új Bubi-rendszerben a mostaninál jelentősen nagyobb, rugalmasan bővíthető, új kerékpárokból álló flotta áll majd a felhasználók rendelkezésére, még vonzóbbá téve a közösségi kerékpározást azok számára is, akik eddig nem próbálták" - közölték.

Az új közbringarendszer a tervek szerint legalább ötezer teljesen új kerékpárt biztosít - ezek közül legalább ezer elektromos rásegítésű lesz -, és idővel a jelenlegi szolgáltatási terület határától messzebb lévő minden fontos nagy közlekedési csomópontot, így az összes metróállomást is lefedheti .

Az új szolgáltatás később olyan megállókba és városrészekbe is elér majd, mint az Örs vezér tere, Kőbánya-Kispest, Újpest-városkapu, a József Attila-lakótelep, Angyalföld, Zugló vagy Őrmező. A kerékpárok ráadásul már a Mobi-pontokon is felvehetők és leadhatók lesznek - írta a BKK.