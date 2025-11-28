Anyaország, Videók :: 2025. november 28. 17:32 ::

Háborús veszélyhelyzet van, óvóhely nincs - csak Izraelnek gyárt hazánk

Ha háborús veszélyhelyzet van, óvóhely miért nincs? – ezzel a címmel nyújtott be írásbeli kérdést Novák Előd a miniszterelnökhöz, azonban a válaszban nem árulták el még a hazai óvóhelyek számát, befogadóképességét sem a fejlesztések hiánya miatt, noha nemzetközi szinten komoly bővítések vannak szerte Európában.

„Magyarország nemcsak szavakban áll ki Izrael mellett, hanem mobil és taktikai óvóhelyek gyártásával izraeliek ezreinek a biztonságát fogja elősegíteni” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Petach Tikván tartott sajtótájékoztatóján még 2021-ben. De mégis mi lesz a magyarok biztonságával? Mit lehet tudni az izraeli óvóhelyek magyar gyártásáról? Hány óvóhelyet, hány férőhelyet biztosítottunk? Ki finanszírozta ezt? Lezárult-e már ez a program, vagy terveznek még? – ezeket a kérdéseket is hiába tette fel a Mi Hazánk képviselője, gyakorlatilag titkosítják a szégyenletes számokat.

Novák Előd írásbeli kérdése és a kormány válasza: