Putyinnál járt Orbán, a tolmács nem igazán értette, mi a valódi feladata egy fordítónak

Csaknem négy órán át tárgyalt egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a Kremlben – közölte a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes a tárgyalásokkal kapcsolatban a Rosszija 1 televíziónak kijelentette, hogy Oroszország az idei év első tíz hónapjában mintegy 5,4 milliárd köbméter, 2024-ben pedig 8,6 milliárd köbméter földgázt szállított Magyarországra.

Megjegyezte, hogy „Magyarország versenyelőnyt élvez, mert nem cseppfolyósított földgázt (LNG), hanem hosszú távú szerződés alapján csővezetéken keresztül szállított földgázt vásárol Oroszországból” – mondta.

Novak hozzáfűzte, hogy folytatódik az olajszállítás a magyarországi olajfinomítóba. Magyarország számára az Európai Unió korábban kivételeket tett, és mi továbbra is együttműködünk ezzel a féllel az olajszállítás terén – tette hozzá Novak.

„Kereskedelmi és gazdasági együttműködésünk az energetika területén fejlődik. A magyar vállalatok által hazánkban megvalósított projektek is sikeresen működnek. Folytatni fogjuk a munkát. Látjuk magyar partnereink szándékát. Ez kölcsönösen teljesen előnyös. Ezért hatékony mind Magyarország, mind Oroszország gazdasága számára” – hangoztatta.



Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a Kremlben 2025. november 28-án (fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI)

A Telex kiszúrta , hogy a tolmács meglehetősen "szellősen" fordította Putyin Orbánnak szánt mondatait, így az teljesen más értelmet is nyert.

Az orosz elnök és a magyar kormányfő a tárgyalást megelőzően beszélt röviden a kamerák előtt. A szokásos udvarias köszöntéseken túl itt bőven akadhatnak olyan részek, amelyek előre meghatározhatják, hogy milyen hangulatú tárgyalásra számíthatnak a felek. Ennek jelentőségéhez képest Orbán meglehetősen felszínesen hallhatta Putyin nyilatkozatának magyar verzióját a tolmácstól – írja a lap.

Az udvarias köszöntéseket és a lezárást elhagyva, amit megfelelően sikerült lefordítani – betűhűen közölték Putyin köszöntőjét és a tolmács fordítását, pontosan szakaszolva, hogy mit mondott az elnök, és arra a szakaszra mit adott át a tolmács. Félkövérrel az, amit Putyin mondott, dőlt betűvel a tolmács fordítása olvasható.

Örömmel állapítom meg, hogy függetlenül a jelenlegi helyzet bonyolultságától a mi kapcsolataink megőrződtek és fejlődnek.

Nagyon örülök, hogy kiemelhetem, hogy a mi kapcsolataink tovább fejlődnek.

Jól tudjuk, hogy történelmünk során különböző időszakaink is voltak, de a jelenlegi kapcsolatok azok legjobb részeire épülnek, és pragmatikusságra a kétoldalú kapcsolatok gyakorlatias fejlesztésére épülnek.

Tulajdonképpen fokozatosan mennek előre, annak ellenére, hogy nehéz helyzet áll elő, és ennek ellenére mi megtartjuk a baráti viszonyunkat és kapcsolatokat.

Mi régóta ismerjük egymást,…

Örülök, hogy eljött hozzánk,…

Tudom, hogy munkája során ön elsősorban Magyarország, a magyar nép érdekeit tartja szem előtt.

Remélem, hogy most meg fogjuk beszélni a további együttműködési lehetőségeket, és továbbmegyünk vele.

Nézeteink bizonyos dolgokban, többek között nemzetközi ügyekben nem feltétlenül esnek egybe,…

Az együttműködésünk nemzetközi szinten is jól működik,…

De közöttünk olyan a légkör, amelyben lehetőség van arra, hogy nyíltan megvitassunk bármilyen kérdést.

Tehát itt együttműködünk és továbbfejlesztjük a mindenféle ágazatban történő együttműködést és munkát.

Ez módot ad arra, hogy ne csupán beszélgessünk, hanem megoldást is keressünk bármilyen problémára.

Nemcsak beszélünk, hanem tulajdonképpen amit megígérünk, azt úgy csináljuk.

Ismeretes előttünk az ön kiegyensúlyozott véleménye az Ukrajna körüli problémákat illetően. (Majd megismételte, másképp: „Ukrajna kérdésében” – a szerző.)

És hát tudom, hogy a nemzetközi politika az természetesen hatással van önre.

A kétoldalú kapcsolatokat illetően sajnálattal kell megállapítanom, hogy az áruforgalom a tavalyi évhez képest csökkent, igaz, elsősorban a külső korlátozások miatt, de így is jelentős, mínusz 23 százalék.

A tavalyi év az szintén változásokat hozott, nem volt annyira könnyű nekünk se.

De jó kilátások is vannak, idén már tapasztaltunk bizonyos növekedést, szerény, de mégis, több mint 7 százalék.

Ebben az évben tapasztalunk egy kis növekedést, nem túl magasat, de azért látható…

Természetesen az energetika területén mély közöttünk az együttműködés,

…az energetikában és más ágazatokban is.

és itt vannak kérdések és problémák, amelyeket meg kell vitatnunk.

És így tudjuk továbbfejleszteni a gazdaságunkat.

Ezután Putyin ismételten üdvözölte Orbánt, majd a szót átvette a kormányfő, akit oroszra a protokollnak megfelelően az orosz delegáció tolmácsa fordított, szakmailag megfelelő minőségben.

A beszélgetés itt meghallgatható:

