Orbán az éppen aktuális internacionáléjának az elnökét fogadta

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke szombaton hivatalában fogadta Andres Pastrana Arango urat, a Kolumbiai Köztársaság korábbi államfőjét, a Kereszténydemokrata Internacionálé elnökét - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.



Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI

A Kereszténydemokrata Internacionálé 2025. november 21-23. között tartott tisztújító kongresszusán Pastranát egyhangúlag újabb négy évre erősítették meg tisztségében, Orbán Viktor miniszterelnököt pedig újraválasztották a szervezet alelnökévé (ahogy korábban a Liberális Internacionálé alelnöke is volt - a szerk.).

Andres Pastrana újraválasztását követően látogatott Budapestre.