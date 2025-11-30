Anyaország, Videók :: 2025. november 30. 23:10 ::

Felmászott a tehervonat tetejére, súlyos égési sérüléseket szenvedett

Ma reggel egy 20-25 év közötti fiatal férfi felmászott egy zárt, üzemi területen álló tehervonat kocsijára, ahol áramütés érte. Az áramütés következtében súlyosan megégett, a teherkocsiról a vágányok közé esett, fejsérülést szenvedett. Forgalmi szolgálattevő kollégánk, amint észlelte a balesetet, azonnal megkezdte a tűz oltását és a sérült újraélesztését is. Munkatársunk a segítségnyújtás közben maga is égési sérüléseket szenvedett a kezén: köszönjük neki a hősies, emberfeletti helytállást, és mielőbbi gyógyulást kívánunk! A sérült, életveszélyes állapotban lévő személyt a mentősök kórházba szállították – írja a MÁV-csoport a közleményében.

A szomorú alkalmat felhasználjuk arra, hogy újra megismételjük: a vonatok tetejére felmászni nem csupán tilos, de életveszélyes is, amivel a szabálysértők ráadásul nem csupán önnön, de mások – az őket menteni igyekvők - testi épségét is kockáztatják! – figyelmeztet a cég.



Részlet a videóból (forrás: MÁV-csoport/YouTube)

Már önmagában az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat. A villamos felsővezeték megközelítése pedig életveszélyes, 2 méteres távolságon belül halálos áramütést is okozhat – emlékztet a MÁV.

A témával kapcsolatban napvilágot látott egy ismeretterjesztő videó is: