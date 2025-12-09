Anyaország :: 2025. december 9. 12:56 ::

Három vereség után lecseréli a Fidesz Németh Szilárdot Csepelen

A napokban szavaznak a Fidesz választókerületi szervezetei a helyi országgyűlési képviselőjelöltek támogatásáról. Hétfő este hivatalossá vált, hogy három vereség után lecserélik Németh Szilárdot a csepeli központú választókerületben, és ahogy arra már nyáron számítani lehetett, Király Nóra korábbi újbudai alpolgármester lesz itt a Fidesz jelöltje. A hírt Németh Szilárd Facebook-oldalán jelentették be, írja a Telex.

Már a nyáron nagy erőkkel kezdték el a csepeli körzetben építeni Király Nórát, aki korábban a XI. kerületben volt alpolgármester és önkormányzati képviselő, tavaly pedig polgármesterjelöltként próbálkozott Újbudán. A neve leginkább onnan lehet ismerős, hogy több hozzá köthető civil szervezet évek óta busás támogatásokat kap a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodától. Tavaly november óta ő az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos, és június elején ő kapta meg az MNB felügyelőbizottságába delegált pápai Kovács Zoltán parlamenti mandátumát. Királynak korábban csak a XI. kerülethez volt kötődése, de abból csak egészen minimális rész került a csepeli körzethez a fővárosi választókerületek tavaly decemberi átrajzolása után.

Németh Szilárd az előző három országgyűlési választáson kikapott Szabó Szabolcstól, a tavaly júniusi önkormányzati választáson pedig komoly szerepe volt abban, hogy az egész országban Csepelen futott bele a legnagyobb vereségbe a Fidesz. Választókerületi elnökként egy személyes konfliktus miatt kirakta a Fideszből a csepeli polgármestert, Borbély Lénárdot, aki így egy civil szervezet színeiben indult a választáson, és szó szerint tarolt. A Németh Szilárd által javasolt és támogatott fideszes polgármesterjelölt mindössze 10 százalékot ért el a választáson, és a kormánypártok a 18 fős képviselő-testületben csak 2 helyet tudtak megcsípni kompenzációs listáról. A mostani cserében szerepet játszhatott az is, hogy a kampányban fontos lehet Borbély Lénárd esetleges támogatása. Úgy tűnik, Királyt jobban elfogadja a csepeli polgármester, a napokban is közösen vettek részt egy adventi rendezvényen a Csepeli Közösségi Házban. A Tisza Párt csepeli jelöltje Kátai-Németh Vilmos ügyvéd, kétdanos aikidómester lesz.

Orbán Viktor novemberben azt mondta a Blikknek, hogy a Fidesz elnöksége már döntött mind a 106 jelölt személyéről, és később a chatcsatornáján is erről osztott meg fotót. A párt alapszabálya szerint ugyanakkor a választókerületi szervezetek is szavaznak a jelölt támogatásáról, a végső szó pedig a Kövér László vezette országos választmányé, amely korábbi közlése szerint csak januárban hoz döntést.

Azt már hónapok óta látni lehet, hogy a Tisza Párt kihívása miatt komoly vérfrissítésre és fiatalításra készül a Fidesz. Nemrég maga Orbán is elárulta, hogy generációváltást szeretnének a megyei jogú városokban. A Telex gyűjtése szerint a 106 választókerület több mint harmadában, legalább 41 körzetben változtat a Fidesz a 2022-es csapathoz képest.

E számokat Kubatov Gábor is megerősítette a Mandiner műsorában. A Fidesz pártigazgatója arról beszélt, hogy a képviselők 40 százalékát lecserélik, mert közülük többen nem tudnak alkalmazkodni a digitális kor kihívásaihoz, és nem tudják felvenni a harcot például TikTokon. Viszonyításképp: a 2022-es választásra csak 26 választókerületben cserélt jelöltet a Fidesz a 2018-as választáson indulókhoz képest.

Több választókerületben a generációváltást már tavasszal bejelentették, és a visszavonuló képviselő azóta is közösen kampányol az új, fiatalabb képviselőjelölttel. Hét győztes ciklus után vonul vissza Hörcsik Richárd, sátoraljaújhelyi (BAZ 6.) és Szászfalvi László nagyatádi (Somogy 2.) képviselő. A napokban pedig az is hivatalos lett, hogy nem indul el jövőre egyéniben Kósa Lajos Debrecenben. A Fidesz alelnöke 1998 óta minden választást megnyert Debrecenben: hétszer választották meg a körzet országgyűlési képviselőjének, négyszer polgármesternek. Jövőre csak listán indulna, és Hajdú-Bihar vármegye 1. választókerületében a Barcsa Lajos debreceni alpolgármester lesz a Fidesz jelöltje.

Múlt héten derült ki, hogy a pápai központú (Veszprém 4.) körzetben Takács Péter egészségügyi államtitkárt indítja a Fidesz. A körzetet 1998 óta minden választáson hozta a fideszes Kovács Zoltán, de összeférhetetlenség miatt májusban kénytelen volt lemondani a mandátumáról, miután a jegybank felügyelőbizottsági tagjának választották. Vannak azonban meglepő cserék is. Zalaegerszegen például még a képviselőt is váratlanul érte a leváltása. A Telex információi szerint Orbán Viktor november végén személyesen közölte Vigh Lászlóval, hogy jövőre nem őt indítják el Zala vármegye 1. választókerületében, hanem Szilasi Gábor zalaegerszegi önkormányzati képviselőt. Nyíregyházára ugyancsak a miniszterelnök vitte a selyemzsinórt: itt Szabó Tünde helyett Polgári András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal főigazgatója lesz a Fidesz jelöltje a tiszás Gajdos László ellen.