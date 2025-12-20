Anyaország :: 2025. december 20. 06:54 ::

Négynapos búcsúturnéval köszönnek el az Ikarus 412-esek

Több mint két és fél évtized szolgálat után búcsúzik Budapest útjaitól az Ikarus 412-es autóbusz, a két ünnep között a korábban jellemző vonalakon egy-egy napra ismét felbukkan az utolsó két, forgalomból távozó jármű egyike - közölte a BKV Zrt. pénteken az MTI-vel.

Azt írták, 1999-es forgalomba állásakor az Ikarus 412-es mérföldkőnek számított, ez volt az első, nagy számban beszerzett alacsony padlós busztípus Budapesten, amely jelentősen hozzájárult a közösségi közlekedés akadálymentesítéséhez és komfortjának növeléséhez. A típus 26 éven át volt a BKV autóbusz-állományának meghatározó szereplője.



Ikarus 412 (képek: bkv.hu)

Az elmúlt években a társaság beszerzéseinek köszönhetően egyre több korszerű, modern busz érkezett a fővárosba, ezért a 412-esekkel egyre ritkábban lehetett találkozni a belvárosban, végül idén késő őszre mindössze két működőképes példány maradt forgalomban, most pedig elérkezett a típus végleges nyugdíjazásának ideje - írták.

A BKV a két ünnep közötti időszakban négynapos búcsúturnéval köszön el a budapesti közösségi közlekedés történetének egy meghatározó járműtípusától: december 27. és 30. között az egyik 412-es olyan vonalakon tűnik majd fel egy-egy napra, ahol korábban rendszeresen járt. Így december 27-én (szombaton) a 67-es vonalon lehet találkozni a járművel, 28-án (vasárnap) a 15-ösön, 29-én (hétfőn) a 178-ason és a 216-oson, míg december 30-án a 26-os vonalon. A részletes menetrendek a BudapestGO online felületein lesznek elérhetők.



Ikarus EAG E91

A társaság tájékoztatása szerint a búcsúprogram csúcspontja december 30-án lesz, az utolsó napon a 26-os vonalon elköszönő 412-esek (BPO-221 és BPO-236) mellett a BKV nosztalgiaflottájából a típus eredeti, 1999-es állapotát bemutató BPI-007 is egész nap közlekedik majd. A 412-esek mellett a másik megmaradt Ikarus típus, a Budapesten csak kis darabszámban és rövid ideig közlekedő Ikarus E91-es is december 30-án köszön el a fővárostól, a jármű a 251-es vonalcsoporton lesz utoljára szolgálatban.

Hozzátették: az Ikarusok hosszú időn át meghatározták Budapest arculatát, sokan a mai napig rajonganak ezért a járműtípusért, így a búcsúnapon a BKV lehetőséget biztosít az ikonikus buszok közös fotózására is. A három 412-est és az E91-est a napi tevékenységük befejezése után, körülbelül 21 órakor együtt is le lehet fényképezni a Margitszigeten, a Centenáriumi emlékműnél.

A BKV azt kéri azoktól, akik a forgalomban készítenének fényképeket az Ikarusokról, hogy fokozott figyelemmel legyenek egymásra, a buszon utazókra, valamint a közlekedők és saját maguk biztonságára.