Pintér: a kollégái árulónak tartják a Tisza elleni akcióról fecsegő nyomozót

Írásban kérem a kérdéseket – mondta Pintér Sándor a Telexnek, amikor a belügyminiszternek pápai fórumán szerettek volna feltenni néhány kérdést. A lap újságírói így jártak el, kérdéseiket pedig a fórumot vezető Takács Péter egészségügyi államtitkár úgy vezette fel, hogy „a klasszikus, ilyen libsi újságírói trükköket most is alkalmazzák”, írja a 24.

A Szabó Bence nyomozó állításaival kapcsolatos kérdésre Pintér azt válaszolta:

Szabó Bence ellen büntetőeljárás van folyamatban. A büntetőeljárást az ügyészség folytatja. Tehát ennek eredményeképpen azt gondolom, hogy a büntetőeljárás eredményét mindenféleképpen várjuk meg. A kollégák, akikkel együtt dolgozott, azok őt egyszerűen árulónak tartják. Tehát ez egyértelmű.

Bizonyítékot szeretne látni

Ezt követően a belügyminiszter azt mondta, „nehezen tudja értelmezni”, hogy két, egymástól független szerv nyomás alá helyezze egymást. Arra a kérdésre, hogy mit gondol arról, hogy a magyar titkosszolgálatok vélhetően azon dolgoztak, hogy bedöntsék a Tisza informatikai rendszerét, Pintér azt felelte:

Én erre nem gondolok. Én azon gondolkodnék, hogy valami kis bizonyítékot szeretnék látni. Úgyhogy ha ilyen bizonyíték van, soron kívül fogom továbbítani az ügyészség felé, hogy a megfelelő eljárást soron kívül le tudja folytatni.

Beszélgettek Rogánnal

Arra a kérdésre, hogy beszélt-e Rogán Antallal, a tárcavezető annyit mondott, hogy a szerdai kormányülésen hosszasan beszéltek Rogánnal „mindenféléről”.