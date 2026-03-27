Írásban kérem a kérdéseket – mondta Pintér Sándor a Telexnek, amikor a belügyminiszternek pápai fórumán szerettek volna feltenni néhány kérdést. A lap újságírói így jártak el, kérdéseiket pedig a fórumot vezető Takács Péter egészségügyi államtitkár úgy vezette fel, hogy „a klasszikus, ilyen libsi újságírói trükköket most is alkalmazzák”, írja a 24.
A Szabó Bence nyomozó állításaival kapcsolatos kérdésre Pintér azt válaszolta:
Szabó Bence ellen büntetőeljárás van folyamatban. A büntetőeljárást az ügyészség folytatja. Tehát ennek eredményeképpen azt gondolom, hogy a büntetőeljárás eredményét mindenféleképpen várjuk meg. A kollégák, akikkel együtt dolgozott, azok őt egyszerűen árulónak tartják. Tehát ez egyértelmű.
Bizonyítékot szeretne látni
Ezt követően a belügyminiszter azt mondta, „nehezen tudja értelmezni”, hogy két, egymástól független szerv nyomás alá helyezze egymást. Arra a kérdésre, hogy mit gondol arról, hogy a magyar titkosszolgálatok vélhetően azon dolgoztak, hogy bedöntsék a Tisza informatikai rendszerét, Pintér azt felelte:
Én erre nem gondolok. Én azon gondolkodnék, hogy valami kis bizonyítékot szeretnék látni. Úgyhogy ha ilyen bizonyíték van, soron kívül fogom továbbítani az ügyészség felé, hogy a megfelelő eljárást soron kívül le tudja folytatni.
Beszélgettek Rogánnal
Arra a kérdésre, hogy beszélt-e Rogán Antallal, a tárcavezető annyit mondott, hogy a szerdai kormányülésen hosszasan beszéltek Rogánnal „mindenféléről”.
Szabó Bence nyomozót hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, amiért a Direkt36-nak kipakolt arról, hogyan próbálta az Alkotmányvédelmi Hivatal a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodával (KR NNI) elvégeztetett kamunyomozás révén bedönteni a Tisza Párt informatikai rendszerét. Ügyvédje lapnak csütörtökön azt mondta: nincs jó állapotban védence.