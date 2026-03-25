2026. március 25. 13:56

Megszólalt egy nyomozó a Tisza elleni állítólagos műveletről, azóta házkutatás volt nála, és nyomozás indult ellene

A Direkt 36 cikkének megjelenése után, szerdán hajnalban házkutatást tartottak a rendőrök Szabó Bencénél, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kiberbűnözés elleni főosztály nyomozó osztályának kiemelt nyomozójánál, aki a Tisza Párthoz kötődő informatikusok elleni eljárásban dolgozott. Az oknyomozó portálnak nyilatkozó rendőr százados szerint az akció célja a Tisza Párt informatikai rendszerének feltörése és esetleges bedöntése lehetett, amibe a Rogán Antal alá tartozó Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) is belefolyt. A nyomozó a közelmúltban beadta leszerelési kérelmét, de Szabó a keddi akció idején még a rendőrség kötelékében szolgált, a felmondási idejét töltötte, írja a 24.

Szabó Bencével egy február végén rögzített, több mint másfél órás interjút közölt most a Direkt 36, amiben a nyomozó arról beszélt, a Tisza Párt informatikusai ellen titkosszolgálati nyomásra indult nyomozás. 2025 júliusában az NNI bejelentést kapott arról, hogy gyermekpornográfia gyanúja merült fel a két férfinél. Több tucat adathordozót foglaltak le, ezeken azonban utóbb semmi nyomát nem találták gyerekpornónak. Előkerült viszont több száz, üzenetváltásokat tartalmazó képernyőfotó, amelyekben rábukkantak egy politikai összeesküvésnek tűnő művelet részleteire, melynek célja a Tisza informatikai rendszerének feltörése és esetleges bedöntése volt.

Szabó kifejtette, szokatlan titkosszolgálati beavatkozást tapasztaltak az eljárás alatt, melynek során ismeretlenek arról próbálták meggyőzni az egyik informatikust, hogy segítsen nekik kompromittálni az ellenzéki párt informatikai rendszerét. Azt mondta, hogy a kollégáival együtt meg voltak győződve arról, hogy a Tisza elleni beszervezési művelet valamilyen titkosszolgálati akció.

A nyomozó közölte, nincsenek pontos információik arról, hogy ki hajtotta végre a Tisza elleni műveletet, de az NNI-n belül felsőbb szintű értekezleteken is "pedzegették, hogy tényleg létezik egy speciális titkosszolgálati csoport, ami közvetlen kézi irányítás alatt van valamelyik miniszternél vagy államtitkárnál". Közvetlen bizonyítékuk nem volt rá, de az AH-t gyanították a háttérben.

Szabó felettesei nem engedték neki és társainak, hogy utánajárjanak a Tisza elleni műveletről szóló bizonyítékoknak. Azt is megtiltották, hogy a nyomozás hivatalos iratai közé bekerüljenek az erről szóló anyagok, mire ők úgy döntöttek, hogy egy "árnyéknyomozást" hajtanak végre.

Szabó az interjúban megerősítette azt az információt, hogy Vogel Evelin is egyike volt a párt ellen dolgozóknak, Magyar Péter volt barátnője egy V. kerületi lakásba járt jelenteni, és a százados információja szerint havi 5 millió forintot kapott ezért a tevékenységért. Vogel a Direkt36-tal most azt közölte, hogy ezen állítások közül "semmi sem igaz".

A rendőrtiszt megosztotta a motivációját is azzal kapcsolatban, miért állt ki a nyilvánosság elé. Azt mondta,

egy ideális rendszerben nekem nem kellene itt ülnöm. De mégis itt ülök, úgyhogy úgy tűnik ez nem egy ideális rendszer. Számomról nem elfogadható az, hogy a törvény előtt nem mindenki egyenlő. Hogy lehet az, hogy embereket, akik egyébként nem feltétlenül követtek el bűncselekményt, begyanúsítunk, és embereket, akik meg ténylegesen elkövettek bűncselekményt, nem is egyet, nem is nyomozzuk le?

Szabó szerint nyilvánvaló, hogy egy titkosszolgálati csoport állt a Tisza elleni művelet mögött. "Hogy lehet az, hogy egy magyar titkosszolgálat egy pártot be akar dönteni?" – tette fel a kérdést. Azt is elmondta, hogy azért fordult végül a nyilvánosság felé, mert úgy érezte, nincs olyan hatóság, amely érdemben foglalkozna ezzel az üggyel.

Magyar Péter: jól jegyezzétek meg ezt a nevet!

Magyar Péter 18 nappal az április 12-i országgyűlési választás előtt Törtelre érkezett, a Tisza Párt elnöke a nap folyamán Lajosmizsén, Ócsán, Monoron, valamint Pócs János körzetében, Jászberényben beszél majd.

Ha a következő 18 napot is végigdolgozzuk, olyan győzelmet fogunk aratni, ami nemcsak a Holdról, hanem Moszkvából, a Kremlből is látszik majd – kezdte Magyar, aki szerint arról szól a választás, hogy megmarad-e Magyarország ez európai közösségben vagy egy orosz bábállam alakít kormány áprilisban.

Szerinte példátlan eset, hogy egy rendőrségi akcióba a titkosszolgálatok beavatkoznak, mondta ezt a Direkt 36 oknyomozó cikkéről. Szabó Bence századost, akinél szerdán hajnalban házkutatást tartott a rendőrség, név szerint említette és "bátor hazafinak" nevezte a Tisza elnöke.

– Jól jegyezzétek meg azt a nevet, hogy Szabó Bence! – mondta Magyar Péter, ő volt az nyomozó, aki a Tisza Párt informatikusai elleni eljárásban dolgozott, majd elmondta, hogy szerint az egész akció célja a Tisza Párt informatikai rendszerének feltörése és esetleges bedöntése lehetett, amibe a Rogán Antal alá tartozó Alkotmányvédelmi Hivatal is belefolyt. akinél ma hajnalban a rendőrség házkutatást tartott.

"A Fidesz–Mi Hazánk-koalíció Huxithoz vezetné az országot"

Ezt is mondta Magyar, ami szerinte egy "visszafordíthatatlan, tragikus és a hazát romba döntő lépés volna, amelyet mindenáron meg kell akadályoznunk". Szerinte kedden Lázár János "nyíltan koalíciós partnerségi ajánlatot tett a Mi Hazánknak", szuverenitáspárti politikai erők összefogását sürgette. A Tisza Párt elnöke szerint ők kivezetnék Magyarországot az Európai Unióból.

Magyar a "roma származású magyarokhoz" is beszélt, szerinte számukra igazán negatív következményekkel járhat egy Fidesz–Mi Hazánk-koalíció.

Magyar közzétett egy rendőrségi dokumentumot arról, hogy Vogel Evelin többször is telefonon egyeztetett Kubatov Gábor bizalmasával

A Nemzeti Nyomozó Iroda irataiból is kiderül, hogy a Fidesz szervezte és fizette Vogel Evelin lehallgatásait. Titkosszolgálat, lefizetés, zsarolás – írta még korábban, a nap folyamán Magyar Péter, most pedig részletekkel is előállt a mondandója kapcsán a Tisza Párt elnöke, aki friss bejegyzésében egy rendőrségi dokumentumot tett közzé.

"A Nemzeti Nyomozó Iroda a 2025 novemberében kelt feljegyzésében több oldalon keresztül sorolja, hogy Vogel Evelin az illegálisan készített, majd manipulált és később zsarolásra, valamint politikai lejáratásra használt hangfelvételek keletkezésekor folyamatosan egyeztetett telefonon és sms-ben Kindlovits Mátéval, Kubatov Gábor titkárával és intézőjével, valamint Vertán György állami milliárdokból meggazdagodó NER-es oligarchával. Vogel Evelin lakhatását később Vertán György biztosította" – olvasható Magyar bejegyzésében, aki, szavait alátámasztandó, a dokumentum egyes részleteit is megosztotta. Ezekben valóban több olyan eset van felsorolva, amikor Vogel Evelin 2024 júniusában telefonon beszélt vagy üzenetet váltott Kindlovits Mátéval vagy Vertánnal.

– A hatoldalas rendőrségi feljegyzés végén egyértelműen megállapításra kerül, hogy Kindlovits Máté, Kubatov Gábor titkára és Vertán György tudomással bírhatnak a hangfelvételek készítéséről és nyilvánosságra hozataláról, ezért indokolt és szükséges a tanúkihallgatásuk – jegyezte meg Magyar, hozzátéve, hogy a kihallgatásra mégsem került sor az elmúlt közel fél évben, ahogy Vogel Evelin gyanúsítotti kihallgatására sem.

– Alapos gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója és alelnöke közvetlen bizalmi emberei segítségével, bűncselekmények folytatólagos elkövetése útján, lejárató kampányt folytat az országgyűlési választásokat közvetlenül megelőzően a győzelemre esélyes párt vezetője ellen. Vagyis ellenem. A rendőrség és az ügyészség pedig a nyomozás altatásával és az elkövetők őrizetbe vételének mellőzésével tevőlegesen hozzájárul a bűncselekmény-sorozat folytatásához – folytatta Magyar Péter, megemlítve, hogy nyomozás a Budapesti V. és XIII. kerületi Ügyészség ügyészi felügyelete mellett folyik. És megemlítette azt is, hogy ez az az ügyészség, amely a volt fideszes EP-képviselő, Győrffy Balázs ügyében is eljárt, aki egy budapesti szórakozóhelyen vert meg egy nőt.